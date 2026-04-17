Quante posizioni guadagna Cobolli a Monaco? Possibile best ranking, ma ora il tabellone si inerpica

Flavio Cobolli prosegue nel proprio cammino nell’ATP500 di Monaco di Baviera. Sulla terra rossa tedesca, il romano si è imposto nei quarti di finale contro il ceco Vit Kopriva 6-3 6-2. Un’affermazione netta da parte dell’azzurro che può mettere fieno in cascina anche nei punti in classifica mondiale.

Con questo risultato, Cobolli può fregiarsi di 2470 punti, che gli valgono il 14° posto nel ranking. La prosecuzione del cammino potrebbe tradursi in un’ascesa importante. Se Flavio dovesse raggiungere la finale, salirebbe a quota 2600 punti, ovvero il 12° posto virtuale. Nell’eventualità di un trionfo sulla terra tedesca, il computo complessivo sarebbe di 2770 punti (12° posto virtuale).

Centrare questi obiettivi, però, sarà molto complicato. Il percorso si fa decisamente in salita per il classe 2002 del Bel Paese. Cobolli affronterà, infatti, il vincente della partita tra Alexander Zverev e Francisco Cerundolo. Il n.3 del mondo ha buone possibilità di imporsi e questo potrebbe essere un ostacolo particolarmente impegnativo per Flavio.

Da considerare che, dall’altra parte del tabellone, ci sono giocatori come il brasiliano Joao Fonseca, l’americano Ben Shelton, il canadese Denis Shapovalov, oltre allo slovacco Alex Molcan. Vedremo, dunque, fin dove saprà spingersi il n.3 d’Italia.

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI ATP MONACO 2026

Ranking lunedì 13 aprile: 2320 punti, 16° posto.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 2470 punti, 14° posto.

Ranking in caso di passaggio in finale: 2600 punti, 12° posto.

Ranking in caso di vittoria in finale: 2770 punti, 12° posto.

TABELLONE FLAVIO COBOLLI ATP MONACO 2026

Semifinale: Alexander Zverev / Francisco Cerundolo

Finale: Joao Fonseca / Ben Shelton / Denis Shapovalov / Alex Molcan