Quando torna Tadej Pogacar? Tra due giorni la prima corsa a tappe stagionale: gli avversari che troverà

La stagione di Tadej Pogacar sta continuando nel migliore dei modi. Il fuoriclasse sloveno ha aperto le danze con le due classiche italiane: Strade Bianche e Milano Sanremo, per proseguire successivamente con la vittoria al Giro delle Fiandre 2026. L’unico secondo posto è arrivato alla Parigi-Roubaix, dalla quale il corridore della UAE team Emirates XRG si è riscattato subito conquistando per la quarta volta in carriera la Liegi-Bastogne-Liegi.

Un avvio di stagione degno di nota con quattro vittorie in cinque gare disputate nelle corse di un giorno. Adesso per il campione del mondo in carica arriva il primo test in una corsa a tappe. Tadej Pogacar si sposterà infatti in Svizzera dove tra due giorni partirà la 79ma edizione del Tour de Romandie. La corsa elvetica propone cinque frazioni molto varie, con ascese complicate ed un parterre di primo livello.

Tadej Pogacar ritroverà sulla sua strada alcuni dei grandi interpreti delle corse a tappe. Ci sarà il connazionale Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe), reduce dal Giro dei Paesi Baschi ed avversario sempre scomodo in salita se nella giusta condizione. Il 36enne sloveno sarà affiancato dal suo compagno di squadra Florian Lipowitz, sbocciato definitivamente l’anno scorso con il terzo posto al Tour de France. Non ci sarà invece Jonas Vingegaard che proseguirà lontano dai riflettori l’avvicinamento al Giro d’Italia 2026.