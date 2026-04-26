Tadej Pogacar: “Seixas mi ha affiancato sulla Redoute, ero pronto alla volata. Poi l’ho staccato…”

La 112esima edizione della Liegi-Bastogne-Liegi è stata conquistata dal solito Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno si iscrive per la terza volta consecutiva, la quarta nella carriera, all’albo d’oro della Doyenne, al termine di una corsa più dura e movimentata del previsto. Il campione del mondo in carica, rimasto negli ultimi 30 chilometri con Paul Seixas, è poi riuscito a staccare il talento francese solo sulla Côte de la Roche-aux-Faucons, arrivando in solitaria sul traguardo di Liegi.

Per Pogacar si tratta della 13esima Classica Monumento in carriera, la terza stagionale dopo il secondo posto della Parigi-Roubaix. Questa volta il corridore dell’UAE Team Emirates XRG ha dato tutto per evitare la volata, staccando con fatica il 19enne Seixas che firma un secondo posto comunque sensazionale. Ai microfoni ufficiali della corsa belga, Pogacar ha così commentato la sua vittoria: “Oggi sono successe tante cose. All’inizio ero dietro, seguivo le ruote. Successivamente ho alzato lo sguardo ed il gruppo era diviso. Dopo 20′ avevamo capito che non era una brutta scelta lasciare andare gli attaccanti come una normale fuga. Abbiamo preso un po’ di paura ma poi i miei compagni hanno fatto un grande lavoro. Poi anche la Decathlon è arrivata a darci una mano”.

Cosa significa vincere ancora la Liegi: “Significa tanto per me vincere ancora una delle corse più importanti del panorama ciclistico mondiale. Non gareggio in molte gare e non ho avuto tante opportunità per vincere. Questo ha messo su di me parecchia pressione. Sono molto contento di aver vinto. Non posso essere più che orgoglioso del lavoro che ha fatto la mia squadra”.

Su Paul Seixas ha concluso: “Sulla Côte de la Redoute ho spinto fino in fondo. Ho visto che in cima mi ha affiancato e stava spingendo molto. Nella mia testa ero già pronto per la volata ma poi finalmente sono riuscito a staccarlo spingendo al massimo”.