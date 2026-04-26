Tadej Pogacar a -6 dal record di Eddy Merckx: la classifica dei pluri-vincitori delle Classiche Monumento

Cinque Giri di Lombardia consecutivi (2021-2025), tre Giri delle Fiandre (2023, 2025, 2026), quattro Liegi-Bastogne-Liegi (2021, 2024, 2025, 2026) e una Milano-Sanremo (2026). Questo è il tabellino di Tadej Pogacar quando si parla delle Classiche Monumento: per ben tredici volte ha alzato le braccia al cielo nelle corse di un giorno più importanti, prestigiose e iconiche del panorama ciclistico internazionale. Un ruolino davvero implacabile per il fuoriclasse sloveno, che in questa stagione ne ha portate a casa ben tre e si è dovuto inchinare soltanto al belga Wout van Aert alla Parigi-Roubaix.

La Classica delle Foglie Morte è il suo terreno di caccia prediletto viste le salite che vengono proposte nel mese di ottobre, la Ronde gli è particolarmente congeniale per i muri in pavé (quest’anno ha prolungato il suo regno), la Doyenne è ideale per le sue doti di scalatore (oggi ha tenuto a bada la grande promessa Paul Seixas), la Classicissima di Primavera era un tabù fino a un mese fa (attaccò sulla Cipressa dopo essere caduto e poi ebbe la meglio su Tom Pidcock per mezza ruota in volata). All’appello manca soltanto la Parigi-Roubaix, per il momento tabù con due secondi posti di fila al Velodromo dopo aver affrontato gli iconici settori in pavé.

Il due volte Campione del Mondo e quattro volte vincitore del Tour de France ha ulteriormente avvicinato il record di vittorie nelle Classiche Monumento detenuto dal belga Eddy Merckx: il Cannibale primeggia a quota 19 (7 Milano-Sanremo, 2 Giri delle Fiandre, 3 Parigi-Roubaix, 5 Liegi-Bastogne-Liegi, 2 Giri di Lombardia), ma a questo ritmo il 27enne potrebbe raggiungerlo molto presto. Tadej Pogacar è il secondo plurivincitore, ormai ha definitivamente staccato il belga Roger De Valeminck (11), poi a seguire figurano i nostri Fausto Coppi e Costante Girardengo con 9 sigilli, gli stessi dell’irlandese Sean Kelly.

PLURIVINCITORI CLASSICHE MONUMENTO

1. Eddy Merckx (Belgio) 19 (7 Milano-Sanremo, 2 Giri delle Fiandre, 3 Parigi-Roubaix, 5 Liegi-Bastogne-Liegi, 2 Giri di Lombardia)

2. Tadej Pogacar (Slovenia) 13 (1-3-0-4-5)

3. Roger De Vlaeminck (Belgio) 11 (3-1-4-1-2)

4. Fausto Coppi (Italia) 9 (3-0-1-0-5)

4. Costante Girardengo (Italia) 9 (6-0-0-0-3)

4. Sean Kelly (Irlanda) 9 (2-0-2-2-3)