Quanti soldi guadagna Tadej Pogacar con la vittoria alla Liegi? Montepremi “simbolico”, ma con Sanremo e Fiandre…

Tadej Pogacar ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi 2026, quarta Classica Monumento della stagione che ha vissuto su una sceneggiatura davvero imprevedibile e altamente spettacolare. Il fuoriclasse sloveno si è trovato costretto a inseguire un gruppo di 50 fuggitivi della prima ora, tra cui era presente il belga Remco Evenepoel, tra i rivali più accreditati della vigilia: vantaggio massimo di quattro minuti e grande lavoro per il plotone, che è comunque riuscito a completare l’inseguimento.

Il capitano della UAE Emirates ha operato un micidiale attacco sulla Redoute, proprio come era riuscito a fare nelle ultime due edizioni, ma non è riuscito a staccare la giovane promessa francese Paul Seixas. Il 19enne ha messo paura al fuoriclasse balcanico, che ha dovuto operare un nuovo forcing sulla Roche-aux-Faucons per staccare il talentuoso transalpino e giungere in solitaria sul traguardo di Liegi con un vantaggio di 45 secondi nei confronti dell’uomo che lo ha messo maggiormente in difficoltà in Belgio.

Il quattro volte vincitore del Tour de France è riuscito ad alzare le braccia al cielo alla Doyenne per la quarta volta in carriera, mettendo la firma sulla terza Monumento della stagione dopo le gioie alla Milano-Sanremo e al Giro delle Fiandre. Il risultato è enorme dal punto di vista agonistico e sportivo, ma il risvolto economico non è equiparabile al prestigio di un trionfo in uno degli eventi ciclistici più importanti della stagione: il montepremi per il vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi è pari a 20.000 euro.

Questa è la somma in denaro che spetta a Tadej Pogacar, la stessa percepita anche alla Classicissima di Primavera e alla Ronde, ma stiamo parlando esclusivamente dell’assegno garantito dagli organizzatori. Va ricordato che i ciclisti ricevono uno stipendio dalle rispettive squadre (l’ingaggio dello sloveno dovrebbe essere di circa 8 milioni di euro) e possono contare anche su emolumenti dai rispettivi sponsor, tanto che la stima sul guadagno complessivo del balcanico è di circa 12-13 milioni di euro annui.

MONTEPREMI TADEJ POGACAR LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2026

Il vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi 2026 si è assicurato un premio pari a 20.000 euro.

QUANTO GUADAGNA TADEJ POGACAR IN UN ANNO?

Lo stipendio ricevuto dalla UAE Emirates dovrebbe essere di circa 8 milioni di euro annui e, considerando anche gli sponsor, si parla di un guadagno annuo di circa 12-13 milioni di euro annui.