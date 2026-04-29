Arthur Fils: “Vincere 17-20 partite di fila oggi non è possibile per me. Forse un giorno…”

Sembra certamente strano come termine da utilizzare per un ragazzo di soli ventun anni, ma la rinascita, titolo della docuserie pubblicata da Arthur Fils sul proprio canale YouTube, descrive nel migliore dei modi il ritorno dall’infortunio del tennista transalpino. L’infortunio al Roland Garros 2025 che lo ha tenuto lontano dai campi per tutta la seconda parte della passata stagione.

Il paradosso è che, se possibile, i primi quattro mesi dell’anno raccontano di un giocatore ancora più forte di quello fermato a Parigi dai problemi alla schiena. La finale a Doha, i quarti a Indian Wells, le semifinali a Miami ed il titolo a Barcellona. Il successi con Etcheverry gli ha consegnato l’ottava vittoria consecutiva e garantito il pass per i quarti di finale contro Lehecka.

Il transalpino ha analizzato il suo momento in conferenza stampa ed il suo approccio alla terra battuta. Il piacere della vittoria: “È una bella sensazione, è una buona abitudine – ha commentato Fils -. Arrivi in campo, giochi, vinci, torni in hotel, fai il trattamento, torni il giorno dopo e vinci di nuovo. È una cosa molto bella, non è abituale, quindi quando succede me la godo e basta“.

L’importanza di pensare partita dopo partita senza concentrarsi sulle statistiche: “Per ora cerco solo di vincerne un’altra, poi vedremo cosa ne pensano quei giocatori che ne vincono venti di fila o diciassette di fila, per me in questo momento non è possibile, forse un giorno”.