Dove vedere in tv Sinner-Jodar oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming

Oggi, mercoledì 29 aprile, Jannik Sinner affronterà lo spagnolo Rafael Jodar nei quarti di finale del Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica andrà in scena un confronto dal sapore particolare tra il n.1 del mondo e un tennista che, in prospettiva, vuol essere un rivale diretto per il trono. La partita è prevista sul campo “Manolo Santana” non prima delle 16:00.

Sinner arriva al confronto con l’iberico, reduce dal successo in due set con il britannico Cameron Norrie: 6-2 7-5 lo score in favore dell’altoatesino. Una partita in cui l’azzurro ha espresso il proprio miglior tennis nei punti importanti, complicandosi un po’ la vita nel secondo parziale, ma riuscendo a spuntarla abbastanza agevolmente.

Contro Jodar, Jannik sarà costretto ad alzare il livello se vorrà proseguire nel cammino in questo torneo. Il classe 2006 madrileno sta esprimendo un grande tennis e gioca sulle ali dell’entusiasmo. Un tennis molto simile alle caratteristiche proprio del pusterese: grandi anticipi con entrambi i fondamentali e aggressività. Un’ascesa incredibile fatta dall’iberico nelle ultime settimane.

Non ci sono precedenti tra i due e questo aumenta ancor di più la capacità di entrambi di trovare le contromisure immediate al gioco dell’altro. L’azzurro vorrà far valere la sua granitica solidità, mettendo in evidenza il proprio ordine tattico rispetto a un rivale che talvolta può andare in confusione. Lo spagnolo, comunque, avrà dalla sua il tifo del pubblico di casa e questo potrebbe essere una spinta ulteriore.

La partita tra Jannik Sinner e Rafael Jodar andrà in scena quest’oggi, non prima delle 16:00, sul campo “Manolo Santana”. Il match è il secondo previsto sul Centrale, preceduto dalla sfida tra la russa naturalizzata austriaca Anastasia Potapova e la ceca Karolina Pliskova. La trasmissione televisiva del confronto sarà offerta da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro.

DOVE VEDERE IN TV SINNER-JODAR OGGI ATP MADRID 2026

Mercoledì 29 aprile

Manolo Santana Stadium – ore 13:00

Karolina Pliskova CZE vs Anastasia Potapova AUT

Jannik Sinner ITA vs Rafael Jodar ESP (Non prima 16:00)

Marta Kostyuk UKR vs Linda Noskova CZE (Non prima 20:00)

Arthur Fils FRA vs Jiri Lehecka CZE (Non prima 21:30)

PROGRAMMA SINNER-JODAR ATP MADRID 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.