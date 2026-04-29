Puppo: “Corretja parla di un problema alla gamba per Sinner. Jodar ha il potenziale da Slam”

La grande vittoria di Flavio Cobolli su Daniil Medvedev e l’interessantissima sfida che vedrà confrontarsi nella giornata odierna Jannik Sinner ed il talentuoso Rafael Jodar sono stati i due argomenti principali dell’ultima puntata di TennisMania, rubrica di approfondimento in onda sul canale YouTube di OA Sport a cura di Dario Puppo, Guido Monaco e Massimiliano Ambesi al momento incentrata sull’ATP di Madrid. Proprio Puppo ha analizzato il match del giocatore romano, lodandone soprattutto la velocità al servizio e l’intensità di gioco, riportando anche una frase dell’ex tennista oggi commentatore televisivo Àlex Corretja relativa al N.1 del mondo”.

“Corretja mette in dubbio che Sinner possa essere completamente competitivo fisicamente, con un eventuale problema alla gamba sinistra – ha detto Puppo – L’intensità di gioco che ho visto ieri in Cobolli-Medvedev è seconda solo a Jodar-Fonseca finora in questo torneo. Cobolli mi ha impressionato un paio di volte per la velocità del servizio: ho visto un miglioramento ulteriore che non mi aspettavo. Un bruscolino è finito nell’occhio destro di Zverev. Ha detto di avere un infortunio, senza volerlo dire. Non so come faccia il tedesco a tirare fuori energie che a volte non gli do, è resistente come pochi. Il fatto che Jodar abbia solo il papà nel box è estremamente affascinante. E ha già detto che non cambierà nulla. Non ha un manager né un addetto stampa”.

Puppo ha poi parlato a lungo di Jodar: “Il primo set con Kopriva poteva anche perderlo: era teso e contratto, perché giocava da vero favorito. La differenza tra lo spagnolo ed il ceco era proprio enorme: ci sono le categorie. E’ talmente evidente quanto sia forte questo ragazzo… Jodar da junior, oltre a vincere la finale degli US Open nel 2024, ha vinto il torneo di qualificazione per entrare al torneo di Wimbledon: sa giocare anche sull’erba, ma io non avevo dubbi. Ma è sul cemento che questo è forte. Ha vinto dei Challenger sul cemento quasi in ciabatte, i risultati parlano per lui. Non dico che con Sinner possa essere una partita aperta, ma tastiamo il polso dei due giocatori“.

La voce storica di Eurosport ha poi presentato la sfida odierna: “Oggi aspettiamoci un Sinner che non scherza: sarà un’altra roba dal primo punto. Vediamo come saranno i suoi appoggi. Se tutto va come deve, Jodar fa 7 o 8 game. Almeno in partenza i primi 2-3 game saranno molto interessanti. Poi Sinner è Sinner, e non possiamo dimenticarcelo. Penso che Jodar abbia il potenziale per vincere Slam. Ha delle qualità di gioco che sono notevoli. Vedo delle lacune dal punto di vista tattico“.