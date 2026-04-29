Sinner-Jodar si giocherà al coperto? Pioggia in arrivo e allerta meteo a Madrid

Oggi, mercoledì 29 aprile, si giocherà la partita tra Jannik Sinner e Rafael Jodar valida per i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid. Si prospetta una giornata comunque difficile nella capitale spagnola, complice l’arrivo di una perturbazione che potrebbe creare alcuni disagi, complice anche l’allerta arancione diramata nelle scorse ore dall’Agenzia Meteorologica Statale (AEMET).

La pioggia però sicuramente non produrrà alcun tipo di problema al N.1 al mondo e al padrone di casa che, infatti, si sfideranno all’interno dello Stadio Manolo Santana, provvisto di una copertura mobile all’avanguardia pensata proprio per fronteggiare condizioni di questo tipo.

In realtà l’intero programma odierno dovrebbe svolgersi regolarmente. Sul campo centrale si disputeranno anche i rimanenti due quarti di finale del torneo femminile (Pliskova contro Potapova e Kostyk contro Noskov), mentre i match di doppio, incluso quello che vedrà protagonisti Tsitsipas e Darderi contro Guinard e Andreozzi, saranno allestiti tra il Campo 3 e l’Arantxa Sanchez Stadium, due impianti disposti anche loro di copertura.

Ricordiamo che l’avvincente sfida tra Sinner e Jodar comincerà non prima delle ore 16:00, dopo il confronto tra Pliskova e Potapova.