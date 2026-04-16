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Quando il sorteggio dell’ATP di Madrid 2026? Orario, teste di serie, streaming
Il sorteggio del tabellone principale del torneo ATP Masters 1000 di Madrid, in Spagna, si terrà lunedì 20 aprile (orario da definire): sulla terra battuta outdoor iberica il main draw a 96 scatterà mercoledì 22, ma le 32 teste di serie entreranno in gioco soltanto a partire dal secondo turno. Al momento non è stato comunicato se il sorteggio sarà fruibile di diretta tv o in streaming.
IL REGOLAMENTO
Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone.
Si proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti. Si passerà poi alle teste di serie dalla 9 alla 12, che potranno incrociare agli ottavi proprio le teste di serie dalla 5 alla 8, ed ai numeri tra il 13 ed il 16 del seeding, che avranno gli ipotetici ottavi contro i migliori quattro.
Si andrà avanti con i tennisti tra il numero 17 ed il numero 24, che dovrebbero incrociare, sulla carta, al terzo turno le teste di serie tra la 9 e la 16, ed infine gli atleti tra il 25 ed il 32, che al terzo turno andranno a sfidare le prime otto teste di serie del tabellone.
CALENDARIO SORTEGGIO ATP MADRID 2025
Lunedì 20 aprile, orario da definire.
Al momento non è stato comunicato se il sorteggio sarà fruibile di diretta tv o in streaming.
TESTE DI SERIE
Elenco provvisorio, verrà ufficializzato dopo il rilascio del ranking ATP di lunedì 20 aprile.
1 Jannik Sinner
2 Carlos Alcaraz
3 Alexander Zverev
4 Novak Djokovic
5 Felix Auger-Aliassime
6 Ben Shelton
7 Alex de Minaur
8 Taylor Fritz
9 Lorenzo Musetti
10 Daniil Medvedev
11 Alexander Bublik
12 Casper Ruud
13 Jiri Lehecka
14 Karen Khachanov
15 Andrey Rublev
16 Flavio Cobolli
17 Valentin Vacherot
18 Tommy Paul
19 Francisco Cerundolo
20 Frances Tiafoe
21 Luciano Darderi
22 Learner Tien
23 Alejandro Davidovich Fokina
24 Cameron Norrie
25 Jakub Mensik
26 Arthur Rinderknech
27 Jack Draper
28 Tomas Martin Etcheverry
29 Arthur Fils
30 Corentin Moutet
31 Tallon Griekspoor
32 Brandon Nakashima