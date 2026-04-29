Qual è il ranking ATP attuale di Rafael Jodar? Nella Race è già top20…

Il torneo ATP di Madrid, secondo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, sta regalando la definitiva esplosione ad alti livelli di Rafael Jodar. Il giovane spagnolo ha raggiunto per la prima volta nella sua carriera i quarti di finale di uno dei tornei più prestigiosi e si appresta a sfidare il numero uno del mondo, Jannik Sinner.

Lo spagnolo, che ha vinto il suo primo titolo nel circuito maggiore sulla terra di Marrakech, sta impressionando per il livello di gioco e per la personalità di un giocatore che, nonostante la giovanissima età, dimostra in diversi frangenti della partita la maturità di un veterano.

La crescita del giovane iberico viene ovviamente certificata dalla sua posizione nella classifica mondiale. I brillanti risultati conseguiti nell’ultimo periodo lo spingono infatti sempre più in alto e rendono ampiamente possibile il traguardo di una testa di serie al Roland Garros.

All’inizio del torneo Jodar, in tabellone grazie alla wild card concessa dagli organizzatori, occupava il numero 42 del mondo. Il raggiungimento dei quarti lo proietta già virtualmente al numero 34 e lo rende il numero tre di Spagna. Nella Race Jodar invece é n.18 e compirebbe un balzo ulteriore in caso di vittoria con Sinner arrivando fino al numero dodici.