Puppo: “Jodar più adatto al cemento. Mi ricorda un giocatore croato”

Dario Puppo (telecronista/giornalista Eurosport) ha condotto l’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Tanti i temi sviscerati. Al centro dell’attenzione il torneo “1000” di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica si è fatto la situazione su quanto fatto vedere da Jannik Sinner (n.1 del mondo).

“Ho visto che Sinner ogni tanto si massaggiava la coscia contro Bonzi. Nei tre precedenti, il francese aveva già tolto due volte un set a Jannik. Dava l’impressione di non farsi condizionare molto da chi c’era dall’altra parte“, ha ricordato il giornalista di Eurosport, in relazione all’esordio del pusterese nel torneo madrileno.

“Vagnozzi ha spiegato perché Sinner è andato a Madrid: non aveva senso rimanere fermo 3 settimane senza giocare. Poi ha visto un giocatore che non conosceva: Rafa Jodar. Queste cose sono utilissime, Jannik è molto attento a quelli che salgono di livello“, ha sottolineato Puppo. L’altoatesino, tra l’altro, è andato ad assistere al match dell’astro nascente iberico contro l’australiano Alex de Minaur.

Dopo la notizia del forfait di Carlos Alcaraz per i problemi al polso negli Internazionali d’Italia e soprattutto al Roland Garros, il pubblico iberico si è consolato con Jodar: “In Spagna sono impazziti su questo giocatore. Si esprime teoricamente meglio su altre superfici che sulla terra. E’ chiaramente un tennista soprattutto da cemento, anche se è fortissimo ovunque. A me ricorda tantissimo Mario Ancic, per come si muove. Sta molto basso, colpisce di mezzo volo. In Jodar si vede un imprinting della formazione universitaria americana“.