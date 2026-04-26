Jannik Sinner si prepara alla sfida contro Elmer Møller: allenamento con una delle grandi sorprese a Madrid

Jannik Sinner sarà in campo quest’oggi, non prima delle 16.00, sul “Manolo Santana” di Madrid per disputare il terzo turno del Masters1000 nella capitale spagnola. Alla Caja Magica il n.1 del mondo affronterà il danese Elmer Møller, tennista proveniente dalle qualificazioni e tra le grandi sorprese di questo torneo, a segno tra l’altro nel primo turno contro Federico Cinà (wild card).

Sinner, reduce da un esordio con qualche ombra con il francese Benjamin Bonzi, ha lavorato per accrescere il feeling col contesto particolare di Madrid. Il torneo, infatti, si disputa in altura e la terra rossa è molto veloce e scivolosa. Condizioni, quindi, molto diverse da quelle che solitamente si trovano sul mattone tritato. In tutto questo, la sua allergia al polline può rappresentare un’ulteriore criticità. Vedremo cosa succederà quest’oggi.

Nella giornata di ieri, Jannik si è allenato con l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Un incrocio che già c’era stato nei giorni precedenti, a rappresentare come e quanto il training col sudamericano sia utile al n.1 ATP per sentire la palla e nello stesso tempo comprendere meglio i rimbalzi su questa superficie.

Quest’oggi, a precedere l’incontro, è previsto un altro allenamento. L’altoatesino sarà sul campo-8 e dalle 12:00 alle 13:00 lavorerà con altro dei tennisti inattesi di questo torneo. Si parla del norvegese Nicolai Budkov Kjær, classe 2006, capace di raggiungere il terzo turno a Madrid e a segno ieri contro un poco ispirato Denis Shapovalov.

Un tennista di cui tanto si è parlato a livello giovanile e che in passato ha avuto modo di fare delle sessioni di training con Sinner a Montecarlo. Un giocatore, quindi, che Jannik conosce bene e funzionale all’avvicinamento al confronto odierno.