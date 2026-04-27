Prequalificazioni Internazionali d’Italia 2026: svelati tutti i tabelloni di singolare e doppio

Sono stati rivelati poche decine di minuti fa tutti i tabelloni che riguardano le prequalificazioni agli Internazionali d’Italia 2026. Al termine di un percorso che si è snodato lungo diversi mesi e ha coinvolto, nel complesso, oltre 56.000 giocatori, si scoprirà chi riuscirà ad accedere al Foro Italico di Roma attraverso questa via. Si parte già da domani.

Ricordiamo le “regole d’ingaggio” per il 2026. Singolare maschile: due wild card per le qualificazioni. Singolare femminile: quattro wild card per le qualificazioni. Doppio maschile: una wild card per il tabellone principale. Doppio femminile: una wild card per il tabellone principale.

Il tabellone maschile vede la presenza di giocatori già con un certo pedigree a livello internazionale, da Michele Ribecai a Federico Bondioli, e si ritrovano conoscenze di vario genere che vanno da Gabriele Piraino a Filippo Romano (a proposito, interessante primo turno con Giorgio Tabacco). Si rivede Riccardo Bonadio, che ufficialmente si è ritirato due anni fa. Per quanto riguarda le donne, invece, prime due teste di serie sono Aurora Zantedeschi e Federica Urgesi, già note nel circuito maggiore come anche svariate altre partecipanti (in tal senso gran primo turno tra Federica Di Sarra e Vittoria Paganetti, ma si segnala anche Noemi Basiletti-Anastasia Grymalska, con la seconda che per anni ha frequentato gli ITF).

Nei doppi, invece, tabellone a 16 in entrambi i casi. Tra gli uomini la testa di serie numero 1 è di Francesco Forti/Filippo Romano e la 2 di Jacopo Bilardo/Giorgio Ricca (e rispunta Adelchi Virgili con il fratello Augusto). Tra le donne, invece, prime teste di serie le già citate Basiletti/Urgesi e seconde Jennifer Ruggeri/Samira De Stefano. Si tratta proprio delle due che, in singolare, sono già in possesso l’una della wild card per il tabellone principale e l’altra per quello di qualificazione.

Poiché i tabelloni di singolare sono 32, per gli uomini i match necessari al fine di giocare le qualificazioni al Masters 1000 capitolino sono quattro. Ne bastano tre, invece, in campo femminile per entrare nel tabellone cadetto del WTA 1000. Per i due main draw di doppio, obiettivo delle prequalificazioni con tabellone a 16 in tal senso, si giocano quattro incontri come in un torneo normale. Confermato anche l’utilizzo ormai consueto del campo sito in Piazza del Popolo: potranno dunque assistere ai match gli appassionati che passeranno dalla metro Flaminio, oppure che scendono da Villa Borghese, oppure ancora che arrivano dalla triade Via del Babuino-Via del Corso-Via di Ripetta.

Tabellone singolare maschile

Tabellone singolare femminile

Tabellone doppio maschile

Tabellone doppio femminile