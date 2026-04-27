Luciano Darderi non può nulla contro Cerundolo e saluta l’ATP di Madrid

Si ferma al terzo turno il cammino di Luciano Darderi nel Masters 1000 di Madrid. Troppo nervoso l’azzurro, che non è mai davvero riuscito ad impensierire l’argentino Francisco Cerundolo, numero venti del mondo, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e quattordici minuti di gioco. Proprio non riesce a sbocciare questa stagione sul rosso per Darderi, che ha come miglior risultato la semifinale all’ATP 250 di Marrakech, ma ha poi steccato nei successivi tornei, sperando di ritrovarsi prima a Roma e poi a Parigi.

Darderi non ha mai messo in difficoltà l’avversario nei suoi turni di servizio, visto che Cerundolo ha chiuso il match senza concedere palle break, con otto ace a referto, con il 77% di punti vinti quando ha servito la prima e addirittura l’86% con la seconda. Un dominio quello dei vincenti, visto che per Cerundolo sono stati addirittura 31 contro i soli 3 di Darderi, che ha qualche errore non forzato in meno (15 contro 18).

Match subito in salita per Darderi, che si trova subito ad affrontare tre palle break nel suo primo turno di servizio e sulla terza arriva il dritto vincente dell’avversario. Si prosegue nel set seguendo l’andamento dei turni in battuta, ma Darderi riesce al massimo a portare una volta ai vantaggi l’argentino. Cerundolo, invece, nell’ottavo game si procura un’altra palla break, che è anche un set point, e sempre con un bel dritto vincente va a chiudere sul 6-2.

Il copione della partita non cambia molto nel secondo set e l’inerzia del match è sempre dalla parte di Cerundolo. Darderi riesce a salvarsi nel secondo game, annullando due palle break, ma nel quarto gioco, complici una serie di errori, deve subire l’ennesimo break da parte dell’avversario. Cerundolo trova un ottimo passante di rovescio e poi allunga in maniera definitiva prima sul 4-1 e poi sul 5-2. Cerundolo non concede nulla e va a prendersi il secondo set sul 6-3, staccando il biglietto per gli ottavi.