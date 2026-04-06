Perugia lascia un set a Piacenza ma vince gara-1 della semifinale scudetto di Superlega

Prosegue il percorso sin qui immacolato della Sir Safety Perugia nei playoff scudetto della Superlega di volley 2025-2026, con un successo per 3-1 (25-23, 25-21, 20-25, 25-22) sulla Gas Sales Bluenergy Piacenza in gara-1 di semifinale. La prima classificata della regular season ha trionfato davanti al pubblico del PalaEvangelisti nel primo atto di una serie che si preannuncia meno scontata di quanto non possa sembrare, anche se l’affermazione odierna consente alla formazione umbra di avvicinarsi all’obiettivo della qualificazione alla finale con in palio il titolo italiano.

Piacenza parte forte e si prende il primo vantaggio solido nel set d’apertura (4-8), ma Perugia combatte punto su punto e resta in scia completando la rimonta sul 18-18. I padroni di casa piazzano anche l’allungo definitivo grazie ad un parziale di 6-1, volando a +3 sul 22-19 e chiudendo i conti per 25-23. La squadra piacentina comincia bene anche la seconda frazione (1-4), ma Giannelli e compagni colmano subito il divario e scappano via nella fase centrale del set con un 10-3 che li proietta sul 17-11 ed in pieno controllo fino al 25-21 finale.

Copione diverso nella terza ripresa, con Perugia che prova un mini-allungo iniziale (6-3) ma Piacenza resta lì e prende il sopravvento nella volata conclusiva imponendosi per 25-20 e rimandando la vittoria avversaria. Successo che arriverà poi al termine del set successivo, con la Sir Safety che infila subito un parziale di 6-0 andando in fuga sul 7-2 ma venendo ripresa sul 13-13, per poi fare la differenza nella fase decisiva archiviando la pratica sul 25-22.

Top scorer di giornata in casa Perugia uno scatenato Wassim Ben Tara da 19 punti, ma vanno ampiamente in doppia cifra anche Oleh Plotnytskyi (18) e Kamil Semeniuk (14), mentre per quanto riguarda i migliori realizzatori di Piacenza segnaliamo i 19 punti del centrale Robertlandy Simon (con 4 muri e 3 ace) ed i 14 di Alessandro Bovolenta.