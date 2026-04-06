Piacenza-Perugia oggi in tv, Superlega volley 2026: orario gara-1, programma, streaming

La semifinale tra Perugia e Piacenza inaugura un confronto che oppone due squadre profondamente diverse per caratteristiche, ma entrambe in un momento di grande intensità. Gara-1 rappresenta già un passaggio delicato, capace di orientare l’equilibrio di una serie che si preannuncia combattuta e ricca di spunti.

Perugia si presenta all’appuntamento forte delle proprie certezze. Il successo per 3-0 contro il Guaguas Las Palmas in Champions League ha ribadito l’ottimo stato di forma degli umbri, che sembrano aver trovato continuità e profondità in tutti i reparti. La formazione allenata da Angelo Lorenzetti aveva già dato segnali importanti nei quarti di finale playoff, chiusi con un netto 3-0 su Monza, senza mai perdere il controllo del confronto. La sensazione è quella di una squadra capace di gestire i ritmi della partita e di alzare il livello nei momenti decisivi. In attacco, Ben Tara, Plotnytskyi e Semeniuk offrono soluzioni e potenza, mentre al centro Roberto Russo garantisce presenza costante tra muro e primo tempo. A fare la differenza è però il sistema complessivo: servizio efficace, organizzazione nella fase break e la regia di Simone Giannelli, sempre lucido nel distribuire il gioco.

Dall’altra parte della rete c’è una Piacenza che arriva a questa semifinale con fiducia crescente. Il successo per 3-2 contro Modena ha evidenziato la capacità degli emiliani di restare agganciati alle partite anche nei momenti più complessi, trovando risposte nei passaggi chiave. A questo si aggiunge il recente traguardo europeo, con la vittoria contro Lubiana che è valsa l’accesso alla finale di Coppa CEV, ulteriore conferma del percorso in crescita. Nell’ultima sfida del Panini sono emersi con forza i punti di riferimento: Mandiraci, decisivo al servizio e in attacco, ma anche Gutierrez, Simon e Bovolenta, all’interno di una squadra che diventa particolarmente pericolosa quando riesce a trovare stabilità in ricezione.

Piacenza arriva con meno certezze strutturali rispetto agli umbri, ma dispone di una qualità individuale e di una fisicità tali da poter mettere in difficoltà chiunque. Il tema principale riguarda la gestione delle energie, considerando gli impegni ravvicinati tra playoff e competizione europea, ma anche la capacità di mantenere continuità nell’arco del match contro una squadra che tende a concedere pochissimo.

Il fischio d’inizio è in programma al PalaBarton di Perugia lunedì 7 aprile con inizio alle 17.30. E’ prevista la diretta Tv su Raisport Hd, mentre la diretta streaming sarà disponibile Rai Play e VBTV. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Sir Susa Scai Perugia e Gas Sales Bluenergy Piacenza

A CHE ORA I PLAYOFF DI SUPERLEGA DI VOLLEY MASCHILE

Lunedì 7 aprile – Allianz Cloud di Milano

Ore 17.30 Sir Susa Scai Perugia VS Gas Sales Bluenergy Piacenza – diretta su Raisport Hd

PROGRAMMA PLAYOFF SUPERLEGA VOLLEY MASCHILE 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Raisport HD

Diretta streaming: Rai Play, VBTV

Diretta Live testuale: OA Sport.