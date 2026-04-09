Perugia fa la voce grossa in semifinale scudetto e vola sul 2-0, Bovolenta non basta a Piacenza

Perugia ha sconfitto Piacenza per 3-1 (25-18; 22-25; 25-20; 25-20) nella gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile e si è così issata sul 2-0 nella serie al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre si qualificata all’atto conclusivo): i Campioni d’Europa e del mondo sono a un solo successo dalla qualificazione alla finale che metterà in palio il tricolore, da giocare contro chi la spunterà tra Verona e Civitanova (1-1).

Dopo la schiacciante affermazione nel primo atto disputato di fronte al proprio pubblico del PalaBarton nella giornata di Pasquetta (sigillo per 3-1), i Block Devils sono riusciti a espugnare anche nella sempre esigente trasferta al PalaBanca, dimostrando una nitida superiorità nei confronti dei Lupi, che ora sono con le spalle al muro e saranno chiamati a reagire nella potenzialmente decisiva gara-3, in programma domenica 12 aprile nel capoluogo umbro.

Gli uomini di coach Angelo Lorenzetti hanno operato lo stappo decisivo nel primo set sul 10-10: primo tempo di Russo, doppio errore in diagonale di Bovolenta, magia di Giannelli e muro di Crosato per il 15-11, prima di un controllo agevole da parte dei biancorossi. I padroni di casa hanno indirizzato il secondo parziale con un avvio fulmine da 6-0 e contenendo il tentativo di rientro degli ospiti sul 22-21.

Nella terza frazione è stato un break nelle battute iniziali (da 6-7 a 8-12) a lanciare Perugia, mentre nel quarto set Piacenza è riuscita a portarsi sul 10-7 e 15-12, salvo subire il rientro di Perugia: 19-19, muri di Semeniuk e Ben Tara (19-22), due ace di Russo (19-24) e diagonale vincente di Semeniuk a chiudere i conti.

Prestazione rimarchevole da parte dell’opposto Wassim Ben Tara (22 punti), degli schiacciatori Oleh Plotnytskyi (15 punti, 3 muri, 3 ace) e Kamil Semeniuk (10 punti), del centrale Roberto Russo (14 punti, 3 muri, 2 ace) sotto la regia di Simone Giannelli (2). Tra le fila di Piacenza i migliori sono stati il bomber Alessandro Bovolenta (18 punti), il martello José Miguel Gutierrez (14) e il centrale Robertlandy Simon (12).