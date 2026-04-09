Kamil Rychlicki miglior marcatore in Polonia! Stagione da urlo e lotta nei playoff, poi l’eliminazione. Ora l’Italia…

Kamil Rychlicki è stato nettamente il miglior marcatore della Plusliga, il massimo campionato polacco di volley maschile. L’opposto italiano ha messo a segno 587 punti nel corso della stagione, contribuendo in maniera determinante alla qualificazione dello ZAKSA Kedzierzyn Kozle ai playoff che mettono in palio il titolo: gli ex Campioni d’Europa hanno strappato l’ammissione con l’ottavo posto in regular season e hanno così dovuto affrontare l’Aluron Warta Zawiercie, dominatore dell’annata agonistica e promosso anche alla Final Four di Champions League dopo aver travolto Civitanova con un doppio 3-0.

La caratura del bomber della Nazionale, che la scorsa estate ha conquistato i Mondiali per la seconda volta consecutiva, si è vista anche nei quarti di finale della post-season: lo ZAKSA ha trascinato i grandi favoriti della vigilia a gara-3, andata in scena nel tardo pomeriggio odierno. Di fronte al proprio pubblico, lo Zawiercie è riuscito a vincere per 3-1 (25-20; 25-22; 22-25; 25-16) e ha così chiuso la serie, proiettandosi verso le semifinali. Rychlicki si è distinto anche in questo confronto: 17 punti (2 muri) con il 50% in attacco e top scorer dell’incontro, alla pari con Jurj Gladyr e Bartosz Kwolek, i quali hanno fatto la differenza per i padroni di casa.

La stagione che conta va così in archivio per Rychlicki, che ha brillato a livello individuale in uno dei campionati più competitivi d’Europa (nei fatti alla pari con la nostra Superlega) e ha fornito chiare indicazioni al CT Fefé De Giorgi, che potrà fare affidamento su di lui, su Yuri Romanò (miglior marcatore in Russia) e su Alessandro Bovolenta durante l’estate che culminerà con gli Europei casalinghi, dove tra l’altro verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.