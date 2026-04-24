Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming

Jasmine Paolini scenderà in campo sabato 25 aprile nel WTA1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, l’azzurra affronterà la statunitense Hailey Baptiste. Un match che metterà alla prova alla toscana, vittoriosa in rimonta contro la tedesca Laura Siegemund.

Un match in cui la nostra portacolori è entrata in campo particolarmente contratta. Le ultime prestazioni non sono state entusiasmanti, ricordando lo sfogo con lacrime che c’è stato a Stoccarda. Una reazione che ha posto l’accento sul momento di difficoltà vissuto da Paolini, non in grado di replicare lo stesso livello di tennis delle ultime due annate.

La partita tra Jasmine Paolini e Hailey Baptiste, valida per il terzo turno del WTA1000 di Madrid, andrà in scena domani sul campo-3. Il confronto sarà il quarto nello scheduole e l’inizio ci sarà non prima delle 13:30. La diretta televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201), SuperTennis HD. In streaming vi sarà la copertura da parte di SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

PAOLINI-BAPTISTE WTA MADRID 2026

Sabato 25 aprile

STADIUM 3 – Inizio ore 11:00

K. Khachanov (3) vs A. Walton

A seguire

L. Fernandez (24) vs I. Jovic (15)

A seguire

V. Gaubas (Q) vs F. Auger-Aliassime (3)

A seguire

H. Baptiste (30) vs J. Paolini (8)

PROGRAMMA PAOLINI-BAPTISTE WTA MADRID 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211)

Diretta streaming: supetennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW.

Diretta testuale: OA Sport