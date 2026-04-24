LIVE Errani/Paolini-Kichenok-Ninomiya, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: mancano due match al debutto delle Campionesse Olimpiche

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Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea

12:40 È appena terminato il primo match sul campo 5. Pliskova batte Sakkari per 6-4 7-6. Adesso sarà la volta di Mertens-Eala. In seguito Detiuc/Peter-Andreeva/Shnaider. Poi toccherà a Paolini/Errani opposte a Kichenok/Ninomiya.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live di Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, match valido per il primo turno del torneo di doppio al WTA 1000 di Madrid. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 incominceranno la propria avventura sulla terra rossa della capitale spagnola affrontando la coppia composta dall’ucraina e della giapponese, partendo con i favori del pronostico per qualificarsi agli ottavi di finale.

Le azzurre torneranno in campo dopo aver perso le finali dei WTA 1000 di Indian Wells e Miami contro Townsend/Siniakova, rimettendosi in gioco a quasi un mese di distanza dall’ultima battuta d’arresto datata 29 marzo sul cemento statunitense. Inizia la stagione sulla terra rossa per nostre portacolori, desiderose di farsi strada in un tabellone molto insidioso.

L’appuntamento è per venerdì 24 aprile, sarà il quarto match a partire dalle ore 11.00 sul Campo 5: il programma di giornata sarà aperto da Pliskova-Sakkari, seguito da Mertens-Eala e da Detliuc/Piter-Andreeva/Shanider (non prima delle ore 14.00), poi a seguire toccherà alle nostre portacolori, che dunque saranno impegnate nel tardo pomeriggio.

OA Sport vi propone la diretta live di Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, match valido per il primo turno del torneo di doppio al WTA 1000 di Madrid:v cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, scambio dopo scambio, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento a tutti.