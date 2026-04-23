WTA Madrid 2026, Paolini vince in rimonta. Agli ottavi anche Sabalenka e Swiatek, eliminata Svitolina

Si sono delineati gli ottavi di finale nella parte alta del tabellone del WTA 1000 di Madrid. Jasmine Paolini scaccia via qualche fantasma e vince all’esordio, superando in rimonta la tedesca Laura Siegemund. Un inizio di partita decisamente complicato per la toscana, che si è poi sbloccata, andando a vincere per 3-6 6-2 6-4 dopo due ore e ventitré minuti di gioco. La numero otto del seeding affronterà ora l’americana Hailey Baptiste, che ha dominato contro la wild card spagnola Kaitlin Quevedo per 6-1 6-4.

Buona la prima per Aryna Sabalenka, che ha superato in due set l’americana Peyton Stearns con il punteggio di 7-5 6-3 in poco più di un’ora e mezza di gioco. La numero uno del mondo affronterà ora la rumena Jaqueline Cristian, che ha battuto in rimonta l’ucraina Julia Starodubtseva per 3-6 7-6 6-4. Tutto molto facile per Iga Swiatek, che ha passeggiato sull’ucraina Daria Snigur con un perentorio 6-1 6-2 e adesso se la vedrà con l’americana Ann Li, che ha sconfitto la connazionale Alycia Parks per 6-2 6-7 6-3.

Una brutta giornata per il tennis ucraino, visto che è soprattutto uscita Elina Svitolina. La testa di serie numero sette si è fatta sorprendere dall’ungherese Anna Bondar per 6-3 6-4. La magiara sfiderà ora la ceca Laura Samson, che ha battuto la cinese Wang Xinyu per 2-6 6-3 6-0, andando a creare così l’ottavo decisamente più sorprendente.

Si qualifica per gli ottavi di finale la russa Mirra Andreeva dopo il 7-5 6-2 all’ungherese Petra Udvardy e adesso affronterà un’altra tennista magiara, Daria Galfi, che ha battuto la russa Anna Kalinskaya con un duplice 6-3. Negli ottavi si affronteranno la svizzera Belinda Bencic e la russa Diana Shnaider, che hanno sconfitto rispettivamente la croata Petra Marcinko (6-4 6-2) e la spagnola Jessica Bouzas Maneiro (3-6 7-5 6-1).

RISULTATI WTA MADRID 2026 (23 APRILE)

Bencic (Sui) b. Marcinko (Cro) 6-4 6-2

Bondar (Hun) b. Svitolina (Ukr) 6-3 6-4

Cristian (Rou) b. Starodubtseva (Ukr) 3-6 7-6 6-4

Samson (Cze) b. Wang (Chn) 2-6 6-3 6-0

Shnaider (Rus) b. Bouzas Maneiro (Esp) 3-6 7-5 6-1

Swiatek (Pol) b. Snigur (Ukr) 6-1 6-2

Galfi (Hun) b. Kalinskaya (Rus) 6-3 6-3

Kalinina (Ukr) b. Bouzkova (Cze) 6-4 6-3

Paolini (Ita) b. Siegemund (Ger) 3-6 6-2 6-4

Sabalenka (Blr) b. Stearns (Usa) 7-5 6-3

Li (Usa) b. Park (Usa) 6-2 6-7 6-3

Osaka (Jpn) b. Osorio (Col) 6-2 7-5

Jovic (Usa) b. Linette (Pol) 6-4 6-1

Fernandez (Can) b. Grabher (Aut) 6-2 6-3

Andreeva (Rus) b. Udvardy (Hun) 7-5 6-2

Baptiste (Usa) b. Quevedo (Esp) 6-1 6-4