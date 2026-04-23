Jasmine Paolini soddisfatta: “Sono riuscita a superare le difficoltà”

Ne aveva bisogno Jasmine Paolini. L’esordio nel WTA1000 di Madrid, opposta alla tedesca Laura Siegemund, è stata una sfida in primis contro se stessa che con l’avversaria. La toscana sta vivendo un periodo complicato, in cui anche emotivamente ha fatto fatica a ritrovarsi in campo. Le lacrime nella partita persa nella sua prima uscita a Stoccarda sono state un po’ l’emblema.

E così il confronto con Siegemund era significativo. Un match iniziato in maniera molto contratta dall’azzurra, andata sotto nello score 3-6. Jasmine, però, è stato in grado di mettersi alle spalle le incertezze, ribaltando l’inerzia dell’incontro. Paolini, in questo modo, ha prevalso col punteggio di 6-2 6-4 nelle restanti frazioni.

“Sono contenta perché sono riuscita a superare le difficoltà. Dovevo mettere energia positiva, avevo bisogno di spingere e mettere le gambe. All’inizio era un po’ ferma, poi nel secondo e terzo set ho gestito bene e avevo più energia. Il mio livello di gioco è salito e questo è importante“, ha spiegato ai microfoni di Sky Sport.

Sul cammino della n.8 del seeding ci sarà l’americana Hailey Baptiste (testa di serie n.30), uscita vittoriosa dalla sfida contro la spagnola Kaitlin Quevedo per 6-1 6-4.