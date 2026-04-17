Freccia del Brabante 2026: vince il danese Anders Foldager in uno sprint ristretto

Arriva la vittoria più bella della carriera (la seconda) per Anders Foldager. Il 24enne danese della Jayco AlUla si impone con una bellissima volata in quel di Overijse nell’edizione numero 66 della Freccia del Brabante.

Sei corridori sono andati all’attacco nella prima parte di gara: Vojtěch Kmínek (Burgos Burpellet BH), Cedrik Bakke Christophersen (Unibet Rose Rockets), Fabrice Lefevre (Tarteletto – Isorex), Jonah Killy (Tarteletto – Isorex), Bram Dissel (BEAT CC p/b Saxo) e Michiel Coppens (BEAT CC p/b Saxo).

Sul Moskesstraat è arrivato il cambio di scenario: il gruppo, dopo una caduta che ha coinvolto anche Tim Wellens, ha cambiato passo, ed è arrivato l’attacco a tre di Ramses Debruyne della Alpecin-Premier Tech, i francesi Romain Gregoire della Groupama – FDJ United e Benoît Cosnefroy della UAE Team Emirates-XRG. Successivamente su di loro sono arrivati anche l’olandese Tibor Del Grosso della Alpecin-Premier-Tech, il danese Anton Charmig della Uno-X Mobility e il belga Milan Lanhove della Team Flanders – Baloise.

I sette hanno guadagnato una ventina di secondi sul gruppo principale. I fuggitivi sono stati raggiunti proprio in vista dell’ultimo chilometro da un plotone lanciato a tripla velocità. Ha provato ad anticipare lo sprint Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), senza riuscirci. È stata volata ristretta e a primeggiare un super Foldager con uno sprint di prepotenza dal centro. Battuti Quinten Hermans (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) e Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG).