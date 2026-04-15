Nuoto, Alessandra Mao rinuncia ai 200 stile libero dei campionati italiani a Riccione

Una rinuncia importante nel secondo giorno di gare degli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione. Nell’evento che mette in palio anche i pass per gli Europei di Parigi (10-16 agosto in vasca), c’era curiosità su quanto avrebbe potuto fare Alessandra Mao nei 200 stile libero. La classe 2011 difendeva il titolo ottenuto l’anno scorso in questa sede.

Ebbene, la giovanissima veneta non sarà al via della gara odierna e un indizio c’era già stato ieri, vista la sua assenza nelle staffette 4×100 sl femminile della propria squadra (Team Veneto). Le motivazioni per questo forfait si legano a uno stato di salute imperfetto di Mao, che prima dei campionati italiani si era ottimamente disimpegnata nei Criteria giovanili.

Indisposizione fisica temporanea, ovvero un virus influenzale, che l’ha colpita alla vigilia di questa competizione. Stando alle voci che circolano a bordo vasca, l’azzurrina comunque dovrebbe partecipare al resto del programma di questi campionati a partire da domani, ricordando i suoi impegni anche nei 50, 100 e 400 stile libero.

In ogni caso, le condizioni non saranno ottimali per competere e i riscontri cronometrici annessi potrebbero non essere eccelsi. Non resta che attendere quanto accadrà nella prosecuzione della settimana romagnola. Un vero peccato, considerando le aspettative che ci potevano essere nei suoi confronti.