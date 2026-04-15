Campionati Italiani nuoto 2026 oggi: orari 15 aprile, tv, programma, streaming, big azzurri in gara

Oggi, mercoledì 15 aprile, andrà in scena a Riccione la seconda giornata dei campionati italiani 2026 di nuoto. Nella piscina romagnola un day-2 che andrà a definire non solo l’elenco dei vincitori dei titoli tricolori. In palio ci sarà anche la qualificazione per gli Europei di Parigi, in programma dal 10 al 16 agosto.

Il programma inizierà con le batterie dei 50 dorso donne. Osservata speciale è Sara Curtis. La piemontese, trasferitasi negli Stati Uniti per motivi di studio, è presente in questi Assoluti primaverili con tanta voglia di far bene e di lasciare il segno. A seguire ci saranno i 200 farfalla con Alberto Razzetti e Federico Burdisso desiderosi di far bene e di lasciare un segno in vasca.

Nei 100 farfalla donne, orfani di Costanza Cocconcelli, Elena Capretta, Caterina Santambrogio e Anita Gastaldi vorranno mettersi in evidenza. Stesse ambizioni per Lorenzo Mora, Daniele Del Signore e Francesco Lazzari che vorranno approfittare del trono lasciato vacante da Thomas Ceccon nei 100 dorso. A completamento ci saranno i 200 rana donne dove Lisa Angiolini vorrà fare doppietta dopo il 100, mentre nelle due vasche della rana Simone Cerasuolo vorrà mostrare segnali, in una gara che risente delle assenze di Nicolò Martinenghi e di Ludovico Viberti. Nei 200 stile libero donne non ci sarà Alessandra Mao e vorranno mettersi in luce Sofia Morini e Anna Chiara Mascolo.

La seconda giornata dei campionati italiani di nuoto 2026, in programma a Riccione, sarà divisa in due sessioni: dalle ore 10:00 ci saranno le eliminatorie; dalle 18:00 sono previste le finali. La copertura televisiva dell’evento sarà offerta da RaiSport HD e in streaming su RaiPlay limitatamente alla sessione serale. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di entrambe le sessioni menzionate.

CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2026 OGGI

Mercoledì 15 aprile

Sessione mattutina

10:00 50 dorso donne – Eliminatorie

10:10 200 farfalla uomini – Eliminatorie

10:24 100 farfalla donne – Eliminatorie

10:34 100 dorso uomini – Eliminatorie

10:47 200 rana donne – Eliminatorie

11:01 100 rana uomini – Eliminatorie

11:15 200 stile libero donne – Eliminatorie

Sessione serale

18:00 50 dorso donne – Finale Junior

A seguire 50 dorso donne – Finale B/A

18:10 200 farfalla uomini – Finale Junior

A seguire 200 farfalla uomini – Finale B/A

18:23 100 farfalla donne – Finale Junior

A seguire 100 farfalla donne – Finale B/A

18:39 100 dorso uomini – Finale Junior

A seguire 100 dorso uomini – Finale B/A

18:49 200 rana donne – Finale Junior

A seguire 200 rana donne – Finale B/A

19:10 100 rana uomini – Finale Junior

A seguire 100 rana uomini – Finale B/A

19:20 200 stile libero donne – Finale Junior

A seguire 200 stile libero donne – Finale B/A

19:39 4×200 stile libero maschile – Serie

BIG AZZURRI IN GARA

Mercoledì 15 aprile

Sessione mattutina

10:00 50 dorso donne – Eliminatorie – Sara Curtis

10:10 200 farfalla uomini – Eliminatorie – Alberto Razzetti, Federico Burdisso, Alessandro Ragaini

10:24 100 farfalla donne – Eliminatorie – Elena Capretta, Caterina Santambrogio, Anita Gastaldi

10:34 100 dorso uomini – Eliminatorie – Lorenzo Mora, Daniele Del Signore, Francesco Lazzari

10:47 200 rana donne – Eliminatorie – Lisa Angiolini, Francesca Fangio

11:01 100 rana uomini – Eliminatorie – Simone Cerasuolo

11:15 200 stile libero donne – Eliminatorie – Sofia Morini, Anna Chiara Mascolo

Sessione serale

18:00 50 dorso donne – Finale Junior

A seguire 50 dorso donne – Finale B/A

18:10 200 farfalla uomini – Finale Junior

A seguire 200 farfalla uomini – Finale B/A

18:23 100 farfalla donne – Finale Junior

A seguire 100 farfalla donne – Finale B/A

18:39 100 dorso uomini – Finale Junior

A seguire 100 dorso uomini – Finale B/A

18:49 200 rana donne – Finale Junior

A seguire 200 rana donne – Finale B/A

19:10 100 rana uomini – Finale Junior

A seguire 100 rana uomini – Finale B/A

19:20 200 stile libero donne – Finale Junior

A seguire 200 stile libero donne – Finale B/A

19:39 4×200 stile libero maschile – Serie

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (solo la sessione serale)

Diretta streaming: RaiPlay (solo la sessione serale)

Diretta testuale: OA Sport (copertura completa)