NuotoSport in tv
Campionati Italiani nuoto 2026 oggi: orari 15 aprile, tv, programma, streaming, big azzurri in gara
Oggi, mercoledì 15 aprile, andrà in scena a Riccione la seconda giornata dei campionati italiani 2026 di nuoto. Nella piscina romagnola un day-2 che andrà a definire non solo l’elenco dei vincitori dei titoli tricolori. In palio ci sarà anche la qualificazione per gli Europei di Parigi, in programma dal 10 al 16 agosto.
Il programma inizierà con le batterie dei 50 dorso donne. Osservata speciale è Sara Curtis. La piemontese, trasferitasi negli Stati Uniti per motivi di studio, è presente in questi Assoluti primaverili con tanta voglia di far bene e di lasciare il segno. A seguire ci saranno i 200 farfalla con Alberto Razzetti e Federico Burdisso desiderosi di far bene e di lasciare un segno in vasca.
Nei 100 farfalla donne, orfani di Costanza Cocconcelli, Elena Capretta, Caterina Santambrogio e Anita Gastaldi vorranno mettersi in evidenza. Stesse ambizioni per Lorenzo Mora, Daniele Del Signore e Francesco Lazzari che vorranno approfittare del trono lasciato vacante da Thomas Ceccon nei 100 dorso. A completamento ci saranno i 200 rana donne dove Lisa Angiolini vorrà fare doppietta dopo il 100, mentre nelle due vasche della rana Simone Cerasuolo vorrà mostrare segnali, in una gara che risente delle assenze di Nicolò Martinenghi e di Ludovico Viberti. Nei 200 stile libero donne non ci sarà Alessandra Mao e vorranno mettersi in luce Sofia Morini e Anna Chiara Mascolo.
La seconda giornata dei campionati italiani di nuoto 2026, in programma a Riccione, sarà divisa in due sessioni: dalle ore 10:00 ci saranno le eliminatorie; dalle 18:00 sono previste le finali. La copertura televisiva dell’evento sarà offerta da RaiSport HD e in streaming su RaiPlay limitatamente alla sessione serale. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di entrambe le sessioni menzionate.
CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2026 OGGI
Mercoledì 15 aprile
Sessione mattutina
10:00 50 dorso donne – Eliminatorie
10:10 200 farfalla uomini – Eliminatorie
10:24 100 farfalla donne – Eliminatorie
10:34 100 dorso uomini – Eliminatorie
10:47 200 rana donne – Eliminatorie
11:01 100 rana uomini – Eliminatorie
11:15 200 stile libero donne – Eliminatorie
Sessione serale
18:00 50 dorso donne – Finale Junior
A seguire 50 dorso donne – Finale B/A
18:10 200 farfalla uomini – Finale Junior
A seguire 200 farfalla uomini – Finale B/A
18:23 100 farfalla donne – Finale Junior
A seguire 100 farfalla donne – Finale B/A
18:39 100 dorso uomini – Finale Junior
A seguire 100 dorso uomini – Finale B/A
18:49 200 rana donne – Finale Junior
A seguire 200 rana donne – Finale B/A
19:10 100 rana uomini – Finale Junior
A seguire 100 rana uomini – Finale B/A
19:20 200 stile libero donne – Finale Junior
A seguire 200 stile libero donne – Finale B/A
19:39 4×200 stile libero maschile – Serie
BIG AZZURRI IN GARA
Mercoledì 15 aprile
Sessione mattutina
10:00 50 dorso donne – Eliminatorie – Sara Curtis
10:10 200 farfalla uomini – Eliminatorie – Alberto Razzetti, Federico Burdisso, Alessandro Ragaini
10:24 100 farfalla donne – Eliminatorie – Elena Capretta, Caterina Santambrogio, Anita Gastaldi
10:34 100 dorso uomini – Eliminatorie – Lorenzo Mora, Daniele Del Signore, Francesco Lazzari
10:47 200 rana donne – Eliminatorie – Lisa Angiolini, Francesca Fangio
11:01 100 rana uomini – Eliminatorie – Simone Cerasuolo
11:15 200 stile libero donne – Eliminatorie – Sofia Morini, Anna Chiara Mascolo
Sessione serale
18:00 50 dorso donne – Finale Junior
A seguire 50 dorso donne – Finale B/A
18:10 200 farfalla uomini – Finale Junior
A seguire 200 farfalla uomini – Finale B/A
18:23 100 farfalla donne – Finale Junior
A seguire 100 farfalla donne – Finale B/A
18:39 100 dorso uomini – Finale Junior
A seguire 100 dorso uomini – Finale B/A
18:49 200 rana donne – Finale Junior
A seguire 200 rana donne – Finale B/A
19:10 100 rana uomini – Finale Junior
A seguire 100 rana uomini – Finale B/A
19:20 200 stile libero donne – Finale Junior
A seguire 200 stile libero donne – Finale B/A
19:39 4×200 stile libero maschile – Serie
PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: RaiSport HD (solo la sessione serale)
Diretta streaming: RaiPlay (solo la sessione serale)
Diretta testuale: OA Sport (copertura completa)