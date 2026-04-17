F1, Corea del Sud spinge per tornare in calendario: circuito cittadino a Incheon per il 2028

La prospettiva di un ritorno della Corea del Sud nel calendario della F1 non è soltanto una questione sportiva, ma si inserisce in una dinamica economica e geopolitica molto più ampia. Il progetto presentato per un Gran Premio cittadino a Incheon, previsto già dal 2028, riflette infatti l’interesse crescente del Circus verso i mercati asiatici, oggi considerati strategici per la crescita globale della disciplina.

Il tracciato urbano, lungo quasi cinque chilometri e ispirato a modelli di successo come Singapore e Las Vegas, rappresenterebbe un evento-spettacolo più che una semplice gara. L’obiettivo dichiarato è attrarre centinaia di migliaia di spettatori e trasformare il weekend di gara in una piattaforma di intrattenimento integrato, capace di unire sport, turismo e cultura.

Dietro questa candidatura si intravedono interessi economici rilevanti. La Corea del Sud è una potenza industriale globale, sede di colossi come Hyundai e Kia, e punta a rafforzare la propria visibilità internazionale anche attraverso eventi ad alto impatto mediatico. In questo senso, la F1 diventa uno strumento di “soft power”, perfettamente coerente con la diffusione globale della cultura coreana, dal K-pop ai drama televisivi.

Il precedente tentativo coreano, con le quattro edizioni disputate a Yeongam tra il 2010 e il 2013, si era concluso con un ritiro anticipato per motivi economici e per uno scarso coinvolgimento del pubblico locale. Oggi però il contesto è profondamente cambiato: la F1 stessa si è trasformata in un prodotto entertainment globale, capace di attrarre nuovi segmenti di pubblico grazie anche a strategie digitali e narrative più aggressive.

Non è un caso che l’interesse per il Circus in Asia stia vivendo una nuova fase di espansione. Dopo il mancato debutto del Gran Premio in Vietnam nel 2020, altri Paesi stanno valutando un ingresso nel calendario, come la Thailandia, mentre nazioni con una tradizione più consolidata, come la Malesia, restano potenziali candidate per un ritorno.

Per la F1, la regione asiatica rappresenta un bacino fondamentale sia in termini di pubblico sia di investimenti. La crescita economica, l’elevata densità urbana e l’interesse crescente per eventi premium rendono queste piazze ideali per il modello di business attuale della massima categoria dell’automobilismo, sempre più orientato verso grandi eventi cittadini ad alto impatto mediatico.