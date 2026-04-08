Nascar
NASCAR, prima battaglia dell’anno nel ‘Colosseo’ di Bristol
Prima sfida del 2026 per la NASCAR Cup Series nel ‘Colosseo’ di Bristol. La seguitissima serie americana riservata alle stock car si prepara per dare spettacolo in una delle location più iconiche della serie, un nuovo short-track dopo Martinsville e la pausa di Pasqua.
Anche in questo caso sarà la prima delle due corse che commenteremo quest’anno presso la famosa struttura che sorge nello Stato del Tennessee. La pista, la seconda più corta del calendario, tornerà in programma a settembre nella Chase.
Kyle Busch (2007, 2009, 2011, 2018, 2019), Brad Keselowski (2012, 2020), Denny Hamlin (2024), Kyle Larson (2025) hanno vinto almeno una volta la prova primaverile di Bristol che per qualche anno si è disputata in un tracciato completamente sterrato.
La NASCAR ha ripreso a correre su asfalto dal 2024, prova più che mai particolare caratterizzata dall’estremo consumo degli pneumatici. Dominio nel 2025 invece per il californiano Larson, assoluto favorito anche alla vigilia del weekend con la riconoscibile Chevrolet Camaro #5 Hendrick Motorsports.
CLASSIFICA AGGIORNATA NASCAR CUP SERIES PRIMA DI BRISTOL
1) #45-Tyler Reddick, 353, +195
2) #12-Ryan Blaney, 271, +113
3) #11-Denny Hamlin, 259, +101
4) #9-Chase Elliott, 249, +91
5) #24-William Byron, 238, +80
6) #54-Ty Gibbs, 222, +64
7) #20-Christopher Bell, 212, +54
8) #5-Kyle Larson, 206, +48
9) #6-Brad Keselowski, 206, +48
10) #17-Chris Buescher, 206, +48
11) #23-Bubba Wallace, 206, +48
12) #22-Joey Logano, 185, +27
13) #60-Ryan Preece, 180, +22
14) #97-Shane Van Gisbergen, 174, +16
15) #77-Carson Hocevar, 171, +13
16) #7-Daniel Suarez, 167, +9
Virtualmente esclusi dalla Chase
17) #71-Michael McDowell, 158, -9
18) #2-Austin Cindric, 149, -18