Musetti cala nel ranking ATP, ma può subito tornare in top5! E farebbe un favore a Sinner…

Lorenzo Musetti ha incominciato la settimana da numero 9 del mondo con 3.625 punti all’attivo: l’eliminazione subita all’esordio nel Masters 1000 di Montecarlo per mano del padrone di casa Valentin Vacherot è costata cara al tennista italiano, che è scivolato indietro di quattro posizione ed è uscito dalla top-5 del ranking ATP. Il momento non è dei più semplici per il toscano, che ha dovuto fare i conti con dei problemi fisici nella semifinale degli Australian Open contro Novak Djokovic e che ha faticato a riprendersi negli ultimi mesi.

Il 24enne spera di poter prontamente reagire in occasione del torneo ATP 500 di Barcellona, dove esordirà nella giornata odierna contro il nuovo astro nascente spagnolo: dall’altra parte della rete sul cemento della località catalana, in occasione dei sedicesimi di finale, ci sarà il 20enne Martin Landaluce, reduce dai quarti di finale del Masters 1000 di Miami e dalla semifinale nel Challenger di Monza. Ostacolo non semplice per il nostro portacolori, che ha comunque tutte le carte in regola per riemergere in questo evento e risalire la china.

Lorenzo Musetti potrebbe infatti tornare prontamente al quinto posto della classifica internazionale, ma c’è solo un modo: vincere il torneo sul mattone tritato iberico e sperare che l’australiano Alex de Minaur non raggiunga la finale a Barcellona. In questo caso, infatti, l’azzurro volerebbe a quota 4.115 e scavalcherebbe il canadese Felix Auger-Aliassime (4.100, fermo questa settimana) e lo statunitense Taylor Fritz (3.870, a riposo), sarebbe certo di lasciarsi alle spalle l’altro americano Ben Shelton (attualmente a quota 3.620, raggiungerebbe massimo 4.070 se alzasse al cielo il trofeo a Monaco) e supererebbe De Minaur se l’oceanico dovesse fermarsi prima dell’atto conclusivo (vincendo andrebbe a 4.295 e con la finale sarebbe a 4.125).

Se Lorenzo Musetti dovesse vincere il torneo, saremmo sicuro che Jannik Sinner sarà ancora numero 1 del mondo la prossima settimana. Per restare al vertice del ranking ATP, il fuoriclasse altoatesino deve sperare che Carlos Alcaraz non festeggi di fronte al proprio pubblico. Ecco che Lorenzo Musetti, inserito dall’altra parte del tabellone rispetto al padrone di casa, potrebbe essere un valido alleato…

RANKING ATP MUSETTI

Ranking ATP al 13 aprile: nono con 3.625 punti.

Ranking ATP virtuale al 14 aprile: ottavo con 3.625 punti.

Ranking ATP virtuale con gli eventuali ottavi a Barcellona: ottavo con 3.665 punti.

Ranking ATP virtuale con gli eventuali quarti a Barcellona: ottavo con 3.715 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale semifinale a Barcellona: settimo con 3.815 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale finale a Barcellona: sesto con 3.945 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale vittoria a Barcellona: quinto con 4.115 punti.