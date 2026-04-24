Tennis
Moria di teste di serie del tabellone di Sinner: salutano anche Rublev e De Minaur. Fuori la mina vagante Machac
Cambia il potenziale avversario di Jannik Sinner nei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid: esce di scena, infatti, il numero 5 del seeding, l’australiano Alex de Minaur, eliminato dal beniamino di casa, la wild card spagnola Rafael Jodar, vittorioso per 6-3 6-1.
Oltre all’oceanico esce di scena anche un altro potenziale rivale di Sinner: il numero 9 del tabellone, il russo Andrey Rublev, infatti, cede al ceco Vit Kopriva, che si impone per 6-3 6-4 ed affronterà il francese Arthur Rinderknech, numero 22 del tabellone, che ora diventa il rivale sulla carta più accreditato per arrivare ai quarti.
Il transalpino elimina il qualificato serbo Dusan Lajovic con lo score di 6-3 6-2, ed in caso di ulteriore successo potrebbe incrociare agli ottavi il brasiliano João Fonseca, testa di serie numero 27, che avanza senza giocare per il forfait del croato Marin Cilic ed ora affronterà Jodar.
Per quanto concerne il potenziale avversario di Sinner agli ottavi, invece, resta in corsa il britannico Cameron Norrie, numero 19 del seeding, che elimina il ceco Tomas Machac per 6-2 6-7 (6) 7-6 (5). In campo al momento, invece, lo statunitense Tommy Paul, numero 15, che affronta l’argentino Thiago Agustín Tirante.