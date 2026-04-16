Montepremi da record al Roland Garros 2026: incremento di sostanza, quanti soldi guadagnano i tennisti?

Il Roland Garros 2026 si disputerà sulla terra rossa di Parigi da domenica 24 maggio a domenica 7 giugno: manca dunque poco più di un mese al secondo Slam della stagione, il torneo più importante sul mattone tritato dall’annata agonistica. Lo spagnolo Carlos Alcaraz sarà chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, mentre Jannik Sinner cercherà di alzare al cielo il trofeo per la prima volta in carriera, dopo aver perso la finale del 2025 in cui non ha sfruttato tre match-point consecutivi.

Nella giornata odierna è stata annunciata una novità molto interessante da parte di Amélie Mauremo, direttrice del torneo, e Gilles Moretton, presidente della Federtennis francese. Il montepremi complessivo è infatti stato alzato del 9,53% e per la prossima edizione ammonterà a un totale di 61,723 milioni di euro. L’importo per le qualificazioni è stato aumentato del 12,9%; la borsa del tabellone principale è stata incrementata del 10,1%, con un impegno profuso soprattutto nei primi tre turni (tra l’11,11% e l’11,54%); l’incremento minimo per turno è fissato al 6,82%. I premi per i tornei di doppio sono aumentati del 3,9%.

Nello specifico il vincitore e la vincitrice del singolare del Roland Garros porteranno a casa 2,8 milioni di euro a testa, i finalisti perdenti si consoleranno con 1,4 milioni di euro, l’approdo alle semifinali garantisce 750.000 euro, la qualificazione ai quarti di finale assicura 470.000 euro, l’ammissione agli ottavi viene premiata con 285.000 euro, il terzo turno viene valorizzato con 187.000 euro, il secondo turno porta in dote 130.000 euro, la semplice partecipazione all’evento porta con sé un assegno da 87.000 euro.

MONTEPREMI ROLAND GARROS 2026

Qualificazioni 1: 24.000 euro.

Qualificazioni 2: 33.000 euro.

Qualificazioni 3: 48.000 euro.

Primo turno: 87.000 euro.

Secondo turno: 130.000 euro.

Terzo turno: 187.000 euro.

Ottavi di finale: 285.000 euro.

Quarti di finale: 470.000 euro.

Semifinale: 750.000 euro.

Finale: 1,4 milioni di euro.

Vincitore: 2,8 milioni di euro.