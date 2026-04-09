Matteo Berrettini eviterà le qualificazioni per il Roland Garros? Il ranking dopo Montecarlo e i punti da difendere

Matteo Berrettini è uscito di scena negli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo, ed ha così ricalcato il medesimo percorso dello scorso anno: l’azzurro, infatti, scarterà 100 punti nel ranking ATP per il risultato del 2025 e ne ha incamerati altrettanti quest’anno.

Il tennista italiano, dunque, resta stabile a quota 650 punti, ed al momento conferma virtualmente anche il 90° posto del ranking ATP ufficiale di lunedì 6 aprile. L’azzurro può tirare un sospiro di sollievo: l’entry list per il Roland Garros uscirà la prossima settimana ed i posti diretti in tabellone sono 104.

Anche considerando alcuni posti che verranno occupati da tennisti che si iscriveranno con il ranking protetto, infatti, il 90° posto è ampiamente sufficiente per l’ingresso diretto nel main draw, dato che il cut-off, indicativamente, sarà attorno alla posizione 97.

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI

Ranking prima di Montecarlo: 650 punti, 90° posto.

Ranking dopo Montecarlo: 650 punti, 90° posto virtuale.