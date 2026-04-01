Calcio
Mondiali calcio 2026: tutte le qualificate. Italia assente per la terza edizione consecutiva
L’Italia sarà costretta ancora una volta da casa i Mondiali di calcio: quella del 2026 sarà la terza edizione consecutiva senza gli azzurri al via. Ad esultare è la Bosnia Erzegovina, che elimina gli azzurri ai rigori e sarà della partita nella manifestazione ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico.
Questa sera gli altri slot in palio nelle finali degli spareggi della zona UEFA vanno alla Turchia di Vincenzo Montella, che passa in Kosovo per 0-1, alla Svezia, che piega la Polonia per 3-2, ed alla Cechia, che supera la Danimarca ai calci di rigore.
Salgono a 46 le squadre qualificate: gli ultimi due pass in palio verranno distribuiti nella notte italiana. A contenderseli, nelle finali degli spareggi interzonali, saranno Repubblica Democratica del Congo e Giamaica da una parte e dall’altra Iraq e Bolivia.
LE 48 QUALIFICATE AI MONDIALI 2026 DI CALCIO
1 Canada
2 Messico
3 Stati Uniti
4 Giappone
5 Nuova Zelanda
6 Iran
7 Argentina
8 Uzbekistan
9 Corea del Sud
10 Giordania
11 Australia
12 Brasile
13 Ecuador
14 Colombia
15 Paraguay
16 Uruguay
17 Marocco
18 Tunisia
19 Egitto
20 Algeria
21 Ghana
22 Capo Verde
23 Sudafrica
24 Qatar
25 Inghilterra
26 Arabia Saudita
27 Costa d’Avorio
28 Senegal
29 Francia
30 Croazia
31 Portogallo
32 Norvegia
33 Germania
34 Paesi Bassi
35 Svizzera
36 Scozia
37 Spagna
38 Austria
39 Belgio
40 Panama
41 Curaçao
42 Haiti
43 Bosnia Erzegovina
44 Svezia
45 Turchia
46 Cechia
47 Vincitrice Repubblica Democratica del Congo-Giamaica
48 Vincitrice Iraq-Bolivia