Mondiali calcio 2026: tutte le qualificate. Italia assente per la terza edizione consecutiva

L’Italia sarà costretta ancora una volta da casa i Mondiali di calcio: quella del 2026 sarà la terza edizione consecutiva senza gli azzurri al via. Ad esultare è la Bosnia Erzegovina, che elimina gli azzurri ai rigori e sarà della partita nella manifestazione ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico.

Questa sera gli altri slot in palio nelle finali degli spareggi della zona UEFA vanno alla Turchia di Vincenzo Montella, che passa in Kosovo per 0-1, alla Svezia, che piega la Polonia per 3-2, ed alla Cechia, che supera la Danimarca ai calci di rigore.

Salgono a 46 le squadre qualificate: gli ultimi due pass in palio verranno distribuiti nella notte italiana. A contenderseli, nelle finali degli spareggi interzonali, saranno Repubblica Democratica del Congo e Giamaica da una parte e dall’altra Iraq e Bolivia.

LE 48 QUALIFICATE AI MONDIALI 2026 DI CALCIO

1 Canada

2 Messico

3 Stati Uniti

4 Giappone

5 Nuova Zelanda

6 Iran

7 Argentina

8 Uzbekistan

9 Corea del Sud

10 Giordania

11 Australia

12 Brasile

13 Ecuador

14 Colombia

15 Paraguay

16 Uruguay

17 Marocco

18 Tunisia

19 Egitto

20 Algeria

21 Ghana

22 Capo Verde

23 Sudafrica

24 Qatar

25 Inghilterra

26 Arabia Saudita

27 Costa d’Avorio

28 Senegal

29 Francia

30 Croazia

31 Portogallo

32 Norvegia

33 Germania

34 Paesi Bassi

35 Svizzera

36 Scozia

37 Spagna

38 Austria

39 Belgio

40 Panama

41 Curaçao

42 Haiti

43 Bosnia Erzegovina

44 Svezia

45 Turchia

46 Cechia

47 Vincitrice Repubblica Democratica del Congo-Giamaica

48 Vincitrice Iraq-Bolivia