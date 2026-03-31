Calcio, netta vittoria dell’Italia U21 in Svezia nelle qualificazioni agli Europei: play-off certi, primo posto ancora possibile

Vince e convince l’Italia del CT Silvio Baldini, impegnata nel Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio: nell’ottava giornata, la terza del girone di ritorno, gli azzurrini dominano in trasferta la Svezia, sconfitta per 0-4 alla Borås Arena e restano a -3 dalla Polonia, in piena corsa sia per il primato nel girone che per la qualificazione come miglior seconda. Nel frattempo, però, l’Italia è già certa di disputare, nella peggiore delle ipotesi, i play-off che metteranno in palio gli ultimi 4 pass per la manifestazione.

Nel primo tempo l’Italia passa in vantaggio al 19′: Lipani viene sgambettato in area di rigore da Zatterstrom e sul dischetto va Koleosho, che batte Bishesari con un tiro nell’angolino basso di destra. Il raddoppio arriva a stretto giro: al 22′ grave errore da parte di Skoglund in fase di impostazione, ancora Koleosho è bravo a sfruttare l’occasione e battere di nuovo Bishesari per lo 0-2, score con cui si va all’intervallo.

Nella ripresa gli azzurrini calano subito il tris: al 50′ Koleosho si trasforma in uomo assist, salta un avversario e serve Ndour, che batte l’incolpevole Bishesari. Il poker arriva al 63′ sugli sviluppi di un corner di Bartesaghi: incornata vincente di Lipani che griffa lo 0-4. Nel finale l’Italia sfiora più volte la quinta rete, ma nonostante i cambi il punteggio non cambia più fino al triplice fischio finale.

Gli azzurrini salgono a quota 21 in classifica, con la Polonia a punteggio pieno con 24, ma la differenza reti generale vede ora l’Italia a +20 con i polacchi a +21. In questo momento vincere di misura lo scontro diretto previsto ad ottobre darebbe il primo posto ai ragazzi di Baldini. In mezzo, però, c’è un’altra partita: la Polonia ospiterà la Svezia il 30 settembre, mentre il giorno successivo l’Italia giocherà in casa dell’Armenia, ancora ferma a quota zero.