Gennaro Gattuso: “Chiedo scusa, non ce l’ho fatta. Mazzata difficile da digerire”

L’Italia non disputerà i Mondiali 2026 di calcio: gli azzurri hanno perso ai calci di rigore contro la Bosnia Erzegovina e guarderanno la rassegna iridata da casa. Palpabile la delusione nella voce del CT dell’Italia, Gennaro Gattuso, con le lacrime agli occhi ai microfoni di Rai 1 HD.

Le prime parole a caldo: “Oggi i ragazzi non meritavano una batosta così. Siamo rimasti in 10, abbiamo avuto 3 palle gol e loro ci facevano il solletico. Dispiace, questo è calcio e sono orgoglioso dei miei ragazzi. Fa male, perché serviva per noi, per tutta l’Italia e per il nostro movimento. Mazzata difficile da digerire“.

La delusione del tecnico azzurro: “Non voglio parlare di niente, ma oggi è ingiusto. Sono da anni nel mondo del calcio, a volte ho gioito ed oggi prendo mazzate. Difficile digerire questa, i ragazzi hanno sorpreso anche me per il cuore che ci hanno messo. Per l’ennesima volta non andiamo al Mondiale: chiedo scusa, non ce l’ho fatta, ma i ragazzi oggi mi hanno impressionato“.

Per Gennaro Gattuso non è il momento di parlare della possibilità di restare sulla panchina degli azzurri: “Oggi parlare del mio futuro non è importante, era importante andare ai Mondiali. Ci teniamo questa prestazione, ma fa male e dispiace“.