Monaco su Alcaraz: “Precauzione per evitare guai peggiori. E intanto può allenarsi”

Nella puntata di TennisMania appena andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, ha preso la parola Guido Monaco, giornalista di Eurosport, che ha parlato dell’infortunio di Carlos Alcaraz, con lo spagnolo che ha deciso di saltare, oltre a Madrid, anche Roma ed il Roland Garros.

La scelta di porre fine alla stagione su terra: “Dispiace molto per Alcaraz. Già il venir meno di un’attesa della sfida tra Sinner e Alcaraz toglie tanto. Avevo già detto che aveva bisogno di una pausa. Credo ci sia grande prudenza perché è giovane ed in passato qualche errorino è stato fatto. Ricordiamoci che ha già vinto due Roland Garros e due Wimbledon, dunque può pensare più a cuor leggero di saltare un giro e preservarsi“.

Il parallelo con altri infortuni del genere: “Mi sembra una forte precauzione per evitare guai peggiori. Il problema di Thiem era stato di natura traumatica, Del Potro ne ha passate ‘di ogni’: quindi non farei il paragone con loro. Il fatto che Sinner diventi ancora più favorito è il segreto di Pulcinella. Attenzione a quella situazione che, quando ti viene a mancare il rivale di riferimento, perdi un pochino il focus, ma non penso sia il caso di Sinner“.

La data del possibile rientro dello spagnolo: “Come era già successo con il problema all’avambraccio, Alcaraz potrà allenarsi fisicamente. Questo fa una grande differenza, anzi, magari potrà fare un carico di energie dal punto di vista cardio che poi ti torneranno utili nella seconda parte di stagione. Dopo aver avuto quel movimento particolare del polso a Barcellona, lui ha giocato ancora un set. Io sono fiducioso di rivederlo già sull’erba“.