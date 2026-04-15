Milano-Conegliano oggi, A1 volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Dopo una gara-1 vibrante, lunga e ricca di capovolgimenti, la finale scudetto di Serie A1 femminile si trasferisce all’Allianz Cloud, dove andrà in scena una sfida che può già incidere in modo pesante sull’andamento della serie. Il successo per 3-2 di Conegliano, maturato al termine di una rimonta costruita con pazienza e lucidità – fino al recupero dal 5-8 nel tie-break – ha ribadito un concetto chiaro: Milano è pienamente dentro la serie, ma contro una squadra così abituata a vincere serve una tenuta costante, senza pause.

La formazione di Lavarini torna a Milano con qualche rimpianto, perché ha saputo costruire una partita molto vicina al proprio ideale tattico. Non una superiorità netta, ma la capacità di trascinare il match su un piano fatto di scambi prolungati, difese organizzate e continuità a muro, elementi che hanno permesso alle lombarde di restare sempre in partita. Il contributo delle centrali, con Kurtagic protagonista anche a muro, e una ricezione complessivamente solida hanno consentito a Milano di giocare alla pari, come dimostrano numeri che raccontano equilibrio sia nella fase di cambio palla sia in quella di break.

Ora, però, il tema si sposta sulla continuità di rendimento. Nei momenti in cui Milano è riuscita a togliere ritmo a Conegliano, il sistema ha funzionato: la costruzione del gioco veneto è diventata meno fluida e le percentuali offensive si sono abbassate. Quando invece l’Imoco ha trovato pulizia nella distribuzione e nelle transizioni, è emersa la differenza nelle situazioni di palla alta, soprattutto nei passaggi più delicati del match. Gara-2 ruoterà proprio su questo equilibrio fragile: Milano dovrà riuscire a mantenere pressione costante, evitando quei passaggi a vuoto che, nella prima sfida, hanno permesso alle campionesse d’Italia di rientrare.

Il confronto tra gli attaccanti resta uno dei punti centrali. Conegliano ha confermato la propria profondità offensiva, con più soluzioni sempre disponibili e la capacità di non dare riferimenti fissi al muro avversario. Milano ha risposto con un attacco distribuito e con diverse protagoniste coinvolte, ma nei momenti decisivi è mancato qualcosa in termini di stabilità complessiva, soprattutto nella gestione dei palloni più complicati. Per le lombarde sarà fondamentale trovare un equilibrio tra il peso offensivo della propria opposta e il contributo delle bande, senza diventare prevedibili.

Un altro fattore determinante sarà il servizio. Se i numeri della prima gara raccontano un sostanziale equilibrio, la sensazione è che Milano, quando è riuscita a forzare dai nove metri, abbia realmente messo in difficoltà la costruzione di Conegliano. La sfida sarà riuscire a mantenere quella aggressività senza aumentare troppo il margine d’errore, perché contro una squadra così cinica ogni sbavatura può trasformarsi in un break pesante.

Dal lato veneto, l’obiettivo è invece quello di alzare il livello nei passaggi più incerti della prima sfida. Conegliano non ha bisogno di rivoluzionare il proprio sistema, ma dovrà limitare i momenti di discontinuità che avevano permesso a Milano di prendere il controllo in alcuni frangenti. Il coinvolgimento delle centrali e una maggiore varietà nella distribuzione potrebbero essere le chiavi per rendere meno leggibile il gioco contro il muro lombardo.

Poi c’è la componente mentale, sempre decisiva in una serie di questo livello. Milano sa di non poter sbagliare, perché un eventuale 0-2 comprometterebbe in modo serio le possibilità di rimonta. Conegliano, al contrario, ha l’opportunità di allungare e riportare la serie in Veneto con un vantaggio pesante. Tuttavia, quanto visto in gara-1 suggerisce che il margine tra le due squadre è sottile: Milano ha dimostrato di avere struttura e qualità per mettere in difficoltà le Pantere, mentre Conegliano ha confermato la propria capacità di restare lucida anche nei momenti più complicati. Proprio da questo equilibrio nascerà una gara-2 che si preannuncia ancora più intensa e decisiva.

Il fischio d’inizio è in programma all’Allianz Cloud di Milano mercoledì 15 aprile con inizio alle 20.30. E’ prevista la diretta Tv su Raisport Hd, mentre la diretta streaming sarà disponibile su DAZN, Rai Play, VBTV. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Numia Vero Volley Milano e Conegliano.

A CHE ORA LA FINALE PLAYOFF DI VOLLEY FEMMINILE

Mercoledì 15 aprile – Allianz Cloud di Milano

Ore 19.00 Numia Vero Volley Milano vs Conegliano – Diretta tv su RaisportHD

PROGRAMMA FIUNALE PLAYOFF VOLLEY FEMMINILE 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Raisport HD

Diretta streaming: Rai Play, DAZN, VBTV

Diretta Live testuale: OA Sport.