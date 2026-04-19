Judo, Asya Tavano bronzo tra i pesi massimi agli Europei! L’Italia chiude con 4 medaglie

Tre su tre. Dopo le vittorie di Alice Bellandi e Gennaro Pirelli nelle finali con in palio la medaglia d’oro rispettivamente nei -78 kg e nei -100 kg, arriva anche il successo di Asya Tavano nello spareggio per il bronzo della categoria +78 kg in occasione della giornata conclusiva dei Campionati Europei individuali 2026 di judo a Tbilisi (in Georgia).

La 23enne friulana, che aveva raggiunto la finale di consolazione grazie alla vittoria nei ripescaggi sulla connazionale Erica Simonetti dopo il ko ai quarti con la forte croata Helena Vukovic, si è tolta la soddisfazione di confermarsi sul podio continentale assoluto dando seguito ai tre bronzi raccolti nelle sue prime tre partecipazioni (2022-2023-2025) agli Europei Senior.

Poker di bronzi dunque per Tavano, ormai un punto fermo della Nazionale italiana tra i pesi massimi femminili, che ha regolato nella finale odierna per il terzo posto la giovanissima diciottenne estone Emma-Melis Aktas per ippon (soffocamento) dopo quasi tre minuti di Golden Score. Nella +78 kg l’oro è andato invece all’israeliana Raz Hershko, che ha sconfitto nel match decisivo la francese Lea Fontaine centrando il secondo titolo europeo della carriera.

La spedizione italiana in Georgia si chiude dunque con un bottino di quattro medaglie (2 ori e 2 bronzi, che valgono la quarta piazza nel medagliere), esattamente la metà rispetto agli otto podi individuali collezionati nella passata edizione di Podgorica, anche se nel 2025 arrivò un solo titolo. L’ultima finale, quella dei pesi massimi maschili (+100 kg), ha visto il successo dl georgiano Guram Tushishvili, capace di battere in finale il ceco Lukas Krpalek, mentre i bronzi sono finiti ai colli del russo Endovitskij e del turco Tataroglu.