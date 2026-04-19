Dove vedere in tv Pirelli-Catharina, Europei judo 2026: orario finale, programma, streaming

Gennaro Pirelli ha staccato il pass per la finale per l’oro degli Europei 2026 di judo nella categoria di peso dei -100 kg maschili: a Tbilisi, in Georgia, l’azzurro sfiderà per il titolo continentale il neerlandese Simeon Catharina.

Il Final Block di oggi, domenica 19 aprile, andrà in scena a partire dalle ore 14.00 italiane, ed il match con l’italiano in gara sarà il sesto del programma, dopo tutte le finali dei -78 kg femminili e le due sfide per il bronzo dei -100 kg maschili, la categoria di Pirelli.

La finale con Gennaro Pirelli agli Europei 2026 di judo sarà visibile in diretta tv su RaiSport HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play e JudoTV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro.

CALENDARIO EUROPEI JUDO 2026

Domenica 19 aprile

Dalle ore 14.00

Aleksandra Babintseva (Russia)-Metka Lobnik (Slovenia)

A seguire

Julie Hoelterhoff (Germania)-Kaila Issoufi (Francia)

A seguire

Alice Bellandi (Italia)-Emma Reid (Gran Bretagna)

A seguire

Arman Adamian (Russia)-Niiaz Bilalov (Russia)

A seguire

Ilia Sulamanidze (Georgia)-Zelym Kotsoiev (Azerbaigian)

A seguire

Gennaro Pirelli (Italia)-Simeon Catharina (Paesi Bassi) – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA EUROPEI JUDO 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play, JudoTV.

Diretta testuale: OA Sport.