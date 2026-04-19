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Dove vedere in tv Pirelli-Catharina, Europei judo 2026: orario finale, programma, streaming
Gennaro Pirelli ha staccato il pass per la finale per l’oro degli Europei 2026 di judo nella categoria di peso dei -100 kg maschili: a Tbilisi, in Georgia, l’azzurro sfiderà per il titolo continentale il neerlandese Simeon Catharina.
Il Final Block di oggi, domenica 19 aprile, andrà in scena a partire dalle ore 14.00 italiane, ed il match con l’italiano in gara sarà il sesto del programma, dopo tutte le finali dei -78 kg femminili e le due sfide per il bronzo dei -100 kg maschili, la categoria di Pirelli.
La finale con Gennaro Pirelli agli Europei 2026 di judo sarà visibile in diretta tv su RaiSport HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play e JudoTV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro.
CALENDARIO EUROPEI JUDO 2026
Domenica 19 aprile
Dalle ore 14.00
Aleksandra Babintseva (Russia)-Metka Lobnik (Slovenia)
A seguire
Julie Hoelterhoff (Germania)-Kaila Issoufi (Francia)
A seguire
Alice Bellandi (Italia)-Emma Reid (Gran Bretagna)
A seguire
Arman Adamian (Russia)-Niiaz Bilalov (Russia)
A seguire
Ilia Sulamanidze (Georgia)-Zelym Kotsoiev (Azerbaigian)
A seguire
Gennaro Pirelli (Italia)-Simeon Catharina (Paesi Bassi) – Diretta tv su Rai Sport HD
PROGRAMMA EUROPEI JUDO 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD.
Diretta streaming: Rai Play, JudoTV.
Diretta testuale: OA Sport.