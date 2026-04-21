Tennis
Matteo Berrettini rischia di uscire dalla top100: importante fare punti a Madrid
Matteo Berrettini lo scorso anno si era spinto fino al terzo turno nell’ATP Masters 1000 di Madrid, e per questo motivo dovrà scartare 50 punti nel ranking ATP lunedì 4 maggio, al termine del torneo iberico, quando verrà aggiornata la classifica mondiale.
L’azzurro, che nel ranking rilasciato ieri si attestava al 92° posto a quota 650 punti, a Madrid, dunque, sarà costretto a ripartire da quota 600, che al momento vale la 100ma posizione in classifica, con una perdita virtuale di 8 piazze. Il romano rischia di uscire dai primi 100.
Per iniziare a risalire in classifica Berrettini dovrà battere all’esordio nel main draw il qualificato croato Dino Prizmic, in un match che vale 30 punti (10 per la partecipazione e 20 per la vittoria), poi il compito si fa arduo dal secondo turno, in cui, in caso di vittoria, ci sarà lo statunitense Ben Shelton, numero 4 del seeding.