Matteo Berrettini guadagna oltre 30 posizioni nel ranking ATP! E se avanzasse ancora al Roland Garros…

Matteo Berrettini ha raggiunto la seconda settimana al Roland Garros 2026. Un risultato difficile se non quasi impossibile da prevedere alla vigilia, considerando gli scarsi risultati ottenuti dall’azzurro nella prima parte della stagione sulla terra battuta, ma legittimato sul campo partita dopo partita a suon di ottime prestazioni fino alla maratona odierna contro Francisco Comesaña.

Il trentenne romano ha avuto la meglio dopo oltre cinque ore di battaglia sull’argentino al super tiebreak del quinto set, accedendo agli ottavi di finale ed eguagliando dunque il piazzamento ottenuto nella sua ultima apparizione all’Open di Francia (datata 2021). Al prossimo turno Berrettini se la vedrà con uno tra l’argentino Juan Manuel Cerundolo e lo spagnolo Martin Landaluce.

Con il successo ai sedicesimi su Comesaña il tennista italiano si è garantito un ulteriore balzo nel ranking ATP, che lo proietterà dal 105° posto (la sua posizione ad inizio torneo) al 74° posto in attesa dei risultati di settimana prossima. Chiaramente altri giocatori sono ancora in corsa a Parigi e altri potrebbero raccogliere dei punti in tornei minori, quindi parliamo di una situazione provvisoria e puramente virtuale.

Se Matteo dovesse superare anche lo scoglio degli ottavi, allora la sua scalata diventerebbe veramente impressionante portandolo addirittura nella top50 mondiale, mentre in caso di accesso alla semifinale si profilerebbe una concreta possibilità di essere testa di serie a Wimbledon. Sognando in grande, la finale lo farebbe planare alle porte della top20 mentre la conquista del titolo varrebbe una posizione nel range 11-14.

RANKING MATTEO BERRETTINI ROLAND GARROS 2026

Ranking lunedì 25 maggio: 585 punti, 105° posto.

Ranking in caso di passaggio agli ottavi: 785 punti, 74° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 985 punti, 46° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 1385 punti, 32° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 1885 punti, 21° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 2585 punti, 11° posto virtuale.