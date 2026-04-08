Matteo Berrettini agli ottavi di Montecarlo senza perdere alcun game! Quante volte è accaduto in un Masters 1000

Una statistica curiosa e singolare. Matteo Berrettini è protagonista di una situazione con pochissimi precedenti nella storia dei Masters 1000. Di cosa si tratta? L’azzurro ha raggiunto gli ottavi di finale del torneo di Monte-Carlo Masters non solo senza perdere set, ma addirittura senza concedere alcun game agli avversari.

Un dato frutto di circostanze particolari, ma anche dei meriti evidenti del tennista romano. Nel primo turno del “1000” monegasco, infatti, Berrettini si è imposto contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut con il punteggio di 4-0: appena quattro giochi disputati, prima che un problema fisico costringesse l’iberico al ritiro.

Nella giornata odierna, però, si è andati oltre ogni previsione. Berrettini affrontava il russo Daniil Medvedev, avversario contro cui aveva sempre perso in passato e mai incontrato sulla terra battuta, superficie notoriamente poco congeniale al moscovita, nonostante il successo nel 2023 agli Internazionali d’Italia.

L’esito del confronto è stato, per certi versi, sorprendente: il romano si è imposto con un netto 6-0 6-0. Nessun problema fisico per Medvedev, ma una superiorità evidente dell’azzurro, a fronte di una prestazione del russo decisamente incolore.

Si concretizza così una qualificazione agli ottavi di finale di un Masters 1000 senza concedere neppure un game lungo il percorso. Quante volte era accaduto? In precedenza soltanto l’australiano Lleyton Hewitt (Cincinnati 2002) e il serbo Viktor Troicki (Indian Wells 2010) ci erano riusciti.

Da segnalare che, nel caso di Troicki, si trattò di due successi maturati grazie a un ritiro (sull’1-0 nel primo set contro l’uruguaiano Pablo Cuevas) e a un walkover per il forfait del russo Nikolay Davydenko. Quanto a Hewitt, invece, il percorso comprendeva un 6-0 6-0 inflitto a Robby Ginepri e un 5-0 seguito dal ritiro di Davide Sanguinetti.