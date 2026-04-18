Marketa Vondrousova rifiuta un test antidoping? “Raggiunto un punto di rottura, hanno bussato senza identificarsi”

Marketa Vondrousova ha deciso di raccontare attraverso i propri profili social quanto sarebbe successo lo scorso dicembre, quando si sarebbe rifiutata di fornire un campione durante un controllo antidoping a sorpresa. La tennista ceca rischia una squalifica fino a quattro anni, proprio perché si sarebbe rifiutata di sottoporsi al test a sorpresa presso la sua abitazione di Praga. Questa è la situazione in cui si trova la campionessa di Wimbledon 2023, che al momento si trova al 46mo posto del ranking WTA.

La 26enne ha incominciato il proprio post in questo modo: “Devo dirvi qualcosa. Non posso continuare ad affermare di star bene quando non sto bene affatto Per me è molto duro parlare di questo, ma voglio essere trasparente riguardo alla mia salute mentale. Quell’episodio è avvenuto perché ho raggiunto un punto di rottura dopo mesi di stress fisico e mentale. Gli esperti hanno confermato che soffro di una reazione acuta da stress e di un disturbo d’ansia generalizzato“.

Marketa Vondrousova è ritornata su quella sera: “Qualcuno ha suonato alla porta tardi la sera senza identificarsi in maniera corretta né seguire il protocollo. Così ho reagito come una persona spaventata: non è che ho evitato qualcosa, semplicemente non mi sentivo al sicuro. Da tempo combatto con infortuni, pressione costante e problemi di sonno, disturbi che mi hanno resa esausta e fragile. Tutto ciò mi ha portato al logoramento più di quanto potessi pensare. Inoltre, anni di messaggi di odio e minacce hanno condizionato il mio senso di sicurezza nei miei spazi personali“.

La tennista ceca è ulteriormente entrata nel dettaglio: “Non sono riuscita a valutare la situazione razionalmente perché la paura ha offuscato la mia mente. E dopo quello che è accaduto a Petra Kvitova (aggredita con un coltello dentro casa nel 2016, n.d.r.) noi non accogliamo gli estranei in casa a cuor leggero“. E il futuro? “Sto lavorando per dimostrare la mia innocenza, ma allo stesso tempo devo prendermi cura di me stessa. Per ora mi prendo un po’ di tempo per respirare e recuperare“.