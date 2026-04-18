Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner a Madrid? La proiezione turno per turno. E il vantaggio su Alcaraz…

Jannik Sinner deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi sulla sua presenza al Masters 1000 di Madrid, ma tutto lascia intendere che il fuoriclasse altoatesino sarà della partita sulla terra rossa della capitale spagnola. Il fuoriclasse altoatesino dovrebbe rimettersi in gioco dopo aver goduto di qualche giorno di riposo in seguito al trionfale tour de force (ha vinto i Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Montecarlo) che lo ha riportato in testa al ranking ATP scavalcando lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Il numero 1 del mondo svetta con 13.350 punti e può fare affidamento su un margine di 390 lunghezze nei confronti del grande rivale iberico, il quale ha già annunciato che non giocherà di fronte al proprio pubblico a causa di un problema al polso che lo ha costretto anche a ritirarsi dal torneo ATP 500 di Barcellona. Jannik Sinner non avrà cambiali alla Caja Magica perché non gareggiò dodici mesi fa e dunque qualsiasi risultato che otterrà gli permetterà di incrementare il proprio bottino.

Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid turno per turno? La presenza al secondo turno (è una delle teste di serie) ha già garantito 10 punti, in caso di vittoria ne guadagnerebbe 50 per l’approdo al terzo turno. L’approdo agli ottavi assicura 100 punti, ai quarti il bottino salirebbe di 200 punti, che diventerebbero 400 in caso di semifinale e 650 per un’eventuale approdo all’atto conclusivo. Se dovesse alzare al cielo il trofeo allora il nostro portacolori si garantirebbe 1.000 punti e si proietterebbe a 14.350 punti.

PUNTI JANNIK SINNER MADRID

Secondo turno: ne guadagna 10. Primo con 13.360 punti.

Terzo turno: ne guadagna 50. Primo con 13.400 punti.

Ottavi di finale: ne guadagna 100. Primo con 13.450 punti.

Quarti di finale: ne guadagna 200. Primo con 13.550 punti.

Semifinale: ne guadagna 400. Primo con 13.750 punti.

Finale: ne guadagna 650. Primo con 14.000 punti.

Vittoria: ne guadagna 1.000. Primo con 14.350 punti.

POSSIBILE VANTAGGIO SINNER SU ALCARAZ DOPO MADRID

Secondo turno: vantaggio di 400 punti.

Terzo turno: vantaggio di 440 punti.

Ottavi di finale: vantaggio di 490 punti.

Quarti di finale: vantaggio di 590 punti.

Semifinale: vantaggio di 790 punti.

Finale: vantaggio di 1.040 punti.

Vittoria: vantaggio di 1.390 punti.