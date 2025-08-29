Jasmine Paolini saluta gli US Open. L’azzurra crolla con Vondrousova

Termina al terzo turno il cammino di Jasmine Paolini agli US Open 2025. La numero otto del mondo è stata sconfitta in due set dalla ceca Marketa Vondrousova con il punteggio di 7-6 6-1 dopo un’ora e ventotto minuti di gioco. Una brutta prestazione soprattutto nel secondo set per la toscana, che adesso dovrà un’altra volta resettare tutto per provare a rincorrere un posto alle WTA Finals di fine anno.

Troppi gli errori non forzati dell’azzurra (26), ben dieci in più rispetto all’avversaria, che ha chiuso con più vincenti (22 contro 20). Sono sei gli ace della ceca, che ha vinto il 72% dei punti quando ha servito la prima rispetto al 65% dell’italiana, che ha faticato ancora di più con la seconda (52%).

Buon avvio di partita di Paolini, che si procura subito una palla break, ma il suo rovescio esce di poco. La toscana mette pressione in risposta e ne ha un’altra nel quarto game, ma questa volta Vondrousova piazza l’ace. Jasmine ha un’occasione sul 30-30 del decimo game, ma manca una comoda volée. Il set scivola al tie-break, che vede subito scappare via sul 4-1 la ceca. Un vantaggio che Vondrousova riesce a conservare e con il dritto va a chiudere sul 7-4, prendendosi la prima frazione.

Paolini sembra essere molto sfiduciata ad inizio secondo set e purtroppo nel quarto game con una serie di errori concede il break all’avversaria. Vondrousova scappa via sul 4-1 e per Jasmine diventa durissima. Il sesto game è semplicemente incredibile, con Paolini che continua a sbagliare tantissimo e che deve fronteggiare ben sei palle break. Purtroppo l’ultima è quella decisiva e qui finisce anche il match dell’azzurra. Vondrousova chiude sul 6-1 e si qualifica per gli ottavi di finale degli US Open.