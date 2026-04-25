Lotta
Lotta, Simone Vincenzo Piroddu accede ai ripescaggi nei -61 kg dello stile libero agli Europei
L’Italia domani avrà ancora una possibilità di medaglia agli Europei senior 2026 di lotta: a Tirana, in Albania, nell’ultima giornata di eliminatorie, nella categoria di peso dei -61 kg dello stile libero, Simone Vincenzo Piroddu accede ai ripescaggi per la medaglia di bronzo.
Nel turno di qualificazione ai quarti di finale Simone Vincenzo Piroddu cede all’albanese Zelimkhan Abakarov, che si impone per superiorità tecnica, con incontro interrotto sul punteggio di 12-2 dopo 2’27”. L’albanese si spinge fino alla finale per l’oro e per l’azzurro scatta il ripescaggio automatico.
Domani Piroddu nel primo turno dei ripescaggi se la vedrà con il tedesco Niklas Stechele, sconfitto quest’oggi da Abakarov nei quarti di finale e, in caso di successo, disputerà la finale per la medaglia di bronzo contro l’azero Nuraddin Novruzov, sconfitto dall’albanese in semifinale.