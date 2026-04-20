Lotta, prima giornata negativa per l’Italia agli Europei. Eliminati i tre azzurri della greco-romana

Va in archivio con un bilancio sicuramente negativo sul fronte italiano la giornata inaugurale dei Campionati Europei di lotta 2026, primo grande appuntamento internazionale della stagione in corso di svolgimento a Tirana. I tre azzurri impegnati nel day-1 della rassegna continentale, riservato alla greco-romana, sono usciti di scena nelle eliminatorie vedendo poi sfumare anche l’ipotesi ripescaggio.

L’unica vittoria odierna è stata firmata da Danila Sotnikov, che ha sconfitto al debutto l’estone Heiki Nabi (1-1) nei 130 kg perdendo poi ai quarti per manifesta superiorità del bielorusso Pavel Hlinchuk. Eliminazione immediata invece per Adalberto Minazzi nei 55 kg e per Giovanni Paolo Alessio nei 77 kg, battuti all’esordio rispettivamente dal turco Omer Recep e dal francese Tigran Galustyan.

Definiti i protagonisti delle prime finali che andranno in scena domani: nei 55 kg si contenderanno il titolo europeo il georgiano Vakhtang Lolua ed il russo Emin Sefershaev, nei 63 kg il moldavo Vitalie Eriomenco ed il russo Sergey Emelin, nei 77 kg il georgiano Ramaz Zoidze e l’armeno Malkhas Amoyan, negli 87 kg il danese Turpal Bisultanov ed il bulgaro Semen Novikov e nei 130 kg l’ungherese Darius Vitek ed il turco Riza Kayaalp.