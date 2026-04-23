Lotta, Enrica Rinaldi perde di misura la finale per il bronzo agli Europei. Amendola ai ripescaggi

Si è appena conclusa la quarta giornata dei Campionati Europei di lotta 2026, in corso di svolgimento sulle materassine della Sports Hall “Feti Borova” a Tirana (in Albania). Non arriva purtroppo la prima medaglia della spedizione azzurra, che resta a bocca asciutta anche nel day-4 dopo la sconfitta di Enrica Rinaldi nello spareggio che metteva in palio il bronzo nella categoria 76 kg.

La 27enne romagnola, sconfitta ieri in semifinale dalla rumena Alexandra Nicoleta Anghel per 3-1, ha avuto la peggio di misura nella finale di consolazione contro la francese Kendra Dacher al termine di un combattimento estremamente intenso ed equilibrato che si è concluso con il punteggio di 9-8 in favore della transalpina. Sfuma dunque sul più bello la terza medaglia della carriera agli Europei assoluti per la faentina, che vanta due bronzi continentali ottenuti nel 2022 e nel 2024.

Resta ancora in corsa per il podio l’unica altra atleta italiana in gara oggi, con Vincenza Amendola che è stata ammessa ai ripescaggi nei 72 kg nonostante la netta sconfitta rimediata al debutto contro Nadiia Sokolovska proprio grazie alla qualificazione in finale dell’ucraina.

Di seguito le cinque atlete che si sono laureate campionesse d’Europa nel corso del Final Block odierno: nei 50 kg l’ucraina Oksana Livach, nei 55 kg la rumena Andreea Beatrice Ana, nei 59 kg l’ucraina Mariia Vynnyk, nei 68 kg la turca Nesrin Bas e nei 76 kg l’ucraina Anastasiya Alpyeyeva.