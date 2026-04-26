Simone Piroddu salva la lotta italiana e conquista un bronzo di valore agli Europei

L’Italia sfrutta l’ultima carta a sua disposizione e si sblocca grazie a Simone Piroddu centrando la prima e unica medaglia dei Campionati Europei di lotta 2026 a Tirana. Il bronzo del 23enne sardo ha consentito alla spedizione tricolore di non chiudere a bocca asciutta la rassegna continentale, dopo che nei giorni scorsi erano arrivate tante eliminazioni immediate ed una sola finale disputata (poi persa da Enrica Rinaldi, quinta nei 76 kg).

Piroddu, ieri sconfitto nettamente al debutto dall’albanese Zelimkhan Abakarov e poi ripescato grazie all’avanzamento di quest’ultimo alla finalissima (vinta stasera dal russo Zavur Uguev), ha avuto il merito di cambiare passo nella giornata odierna battendo il tedesco Niklas Stechele per 6-3 nel tabellone di recupero e soprattutto avendo la meglio sull’azerbaigiano Nurradin Novruzov nella sfida che metteva in palio la medaglia di bronzo nella categoria non olimpica dei 61 kg.

Il campione d’Europa Under 20 del 2022 si è imposto al termine di un incontro particolarmente acceso ed equilibrato, trovando il guizzo definitivo sul punteggio di 11-8 e vincendo per schienamento dell’avversario. Per Piroddu è il primo piazzamento sul podio della carriera in un grande evento internazionale assoluto, dopo diverse medaglie giovanili ed un quinto posto agli Europei 2023 nei 57 kg.

Oltre al successo di Uguev nei 61 kg, nel Final Block di oggi si sono laureati campioni europei di lotta libera anche lo slovacco Taimuraz Salkazanov nei 74 kg, il russo Ibragim Kadiev negli 86 kg, gli azerbaigiani Ali Tcokaev e Giorgi Meshvildishvili nei 92 kg e 125 kg.