Lotta, Benjamin Konrad Honis e Vincenza Amendola eliminati agli Europei

Proseguono senza gioie per l’Italia gli Europei senior 2026 di lotta: nella quinta giornata di gare a Tirana, in Albania, escono subito di scena entrambi gli azzurri impegnati, ovvero Benjamin Konrad Honis, nei -97 kg dello stile libero, e Vincenza Amendola, nei -72 kg della femminile.

Nei -97 kg dello stile libero Benjamin Konrad Honis nel turno di qualificazione ai quarti è stato sconfitto dal moldavo Radu Lefter, che si è imposto ai punti con lo score di 11-2. Il moldavo è poi uscito ai quarti di finale e per l’azzurro è svanita l’ipotesi del ripescaggio.

Nei -72 kg della femminile Vincenza Amendola nel primo turno dei ripescaggi è stata definitivamente eliminata dalla slovacca Zsuzsanna Molnar, che ha vinto per schienamento dopo 2’35”, quando lo score era già sul punteggio di 6-0 per la slovacca.